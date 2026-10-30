המגעים להרכבת ממשלה נמשכים: בן גביר נפגש עם נתניהו, לפיד קורא לסבלנות

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לשיחה ממושכת על האפשרויות להרכבת הממשלה הבאה. לפי הודעת עוצמה יהודית, השניים עסקו בדרכים לשמר את שלטון הימין ולמנוע הקמת ממשלה בראשות גוש השינוי. במפלגה מסרו כי השניים "דנו איך לשמור על ממשלת הימין ולמנוע הקמת ממשלת שמאל בתמיכת תומכי טרור".

במקביל, יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד, התייחס הבוקר (שישי) לתוצאות הבחירות ולמאמצים להרכבת ממשלה חלופית. "גם אני רציתי ניצחון בהיר, מיידי, כזה שהולכים איתו לישון – זה לא מה שקיבלנו", כתב ברשת X. "זה לא ניצחון בנוקאאוט אלא בנקודות וגם אותו סופרים. עכשיו מגיע הדבר הקשה באמת – לנסות להקים ממשלה. זה יהיה קשה". לפיד ביקש מתומכיו לגלות סבלנות, והוסיף: "אם אתם רוצים לדעת אם קורה משהו מאחורי השקט שאתם שומעים עכשיו – התשובה היא כן".

שעתם של השענים ביום שלישי ב-22:00 כולנו הסתכלנו על המסך וחיכינו למספר אחד. 61. הוא לא הופיע. לא אצלנו, בטח לא אצלו. אני יודע. גם אני רציתי נצחון בהיר, מיידי, כזה שהולכים איתו לישון. זה לא מה שקיבלנו. מה כן קיבלנו?

77.7 אחוזי הצבעה, המספר הגבוה ביותר מאז 1999. העם בא.

נתניהו… — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 30, 2026

בתוך כך, ועדת הבחירות המרכזית השלימה את ספירת הקולות בבחירות לכנסת ה-26, לרבות המעטפות הכפולות. לפי התוצאות שפורסמו, גוש נתניהו זוכה ל-53 מנדטים, גוש איזנקוט ל-48 והמפלגות הערביות ל-19. הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר, עם 27 מנדטים, ואחריה ישר! בראשות גדי איזנקוט עם 21 מנדטים וביחד בראשות נפתלי בנט עם 12. התוצאות עדיין כפופות להליכי הבקרה של ועדת הבחירות, והן צפויות להימסר לנשיא המדינה ב-4 בנובמבר.

חלוקת המנדטים אינה מאפשרת לאף אחד משני הגושים להקים ממשלה בכוחות עצמו. לנתניהו חסרים שמונה מנדטים לרוב של 61, ואילו לאיזנקוט חסרים 13. עם זאת, המפלגות המרכיבות את גוש איזנקוט והמפלגות הערביות מחזיקות יחד ב-67 מושבים בכנסת. האפשרות להקים ממשלה בהשתתפותן או בתמיכתן של המפלגות הערביות מעוררת מחלוקות בתוך גוש השינוי, שחלק מראשיו שללו במהלך מערכת הבחירות שיתוף פעולה כזה.

איזנקוט, שמפלגתו היא השנייה בגודלה בכנסת הנבחרת, כבר החל במגעים לבחינת האפשרויות להקמת ממשלה. בהודעה שהעביר לבוחריו לאחר הבחירות אמר: "אני מתחייב לעבוד קשה על מנת להיות ראוי לאמון שלכם. אפעל על מנת לממש את רצון העם ולהקים ממשלה חדשה וטובה לישראל". איזנקוט לא פירט את הרכב הממשלה שאליו הוא מכוון. בין האפשרויות הנדונות במערכת הפוליטית נמצאות ממשלה בהשתתפות המפלגות הערביות או בתמיכתן מבחוץ, שיתוף פעולה עם מפלגות חרדיות והקמת ממשלת אחדות.

גם בליכוד נערכים למשא ומתן מורכב. נתניהו כבר קיים שיחות עם ראשי מפלגות הימין, ובהם בן גביר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. במקביל, במפלגות החרדיות עוקבים אחר המגעים מחשש להקמת ממשלת אחדות שתותיר אותן באופוזיציה. יהדות התורה הבהירה לאחר הבחירות כי לא תנהל משא ומתן פוליטי לפני פרסום תוצאות האמת.

השלב הבא בהליך הרכבת הממשלה יהיה סבב ההתייעצויות שיקיים נשיא המדינה יצחק הרצוג עם נציגי הסיעות, שלאחריו יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת. עד אז צפויים להימשך המגעים בין המפלגות, בניסיון לגבש הסכמות שיאפשרו להקים ממשלה ולמנוע מערכת בחירות נוספת.