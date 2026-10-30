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צבא וביטחון

שני רובי M16 ויותר מאלף כדורים נתפסו בכפר מנדא; חלק מאמצעי הלחימה הוסתרו במקרר

שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב איתרו מצבור נשק ותחמושת במהלך פשיטה על מתחם ביישוב | בין הפריטים שנתפסו: מחסניות, רעלות פנים וחומרים החשודים כסמים | לפי המשטרה, יותר מ-770 אמצעי לחימה נתפסו בצפון מתחילת השנה

שני רובי M16 ויותר מאלף כדורים נתפסו בכפר מנדא (צילום: דוברות המשטרה)
שני רובי M16 ויותר מאלף כדורים נתפסו בכפר מנדא (צילום: דוברות המשטרה)
עדכון אחרון: 30.10.2026 | 15:16
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שני רובי M16, יותר מאלף כדורי תחמושת, מחסניות ואביזרי לחימה נוספים נתפסו בפשיטה של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי במג"ב על מתחם בכפר מנדא שבגליל. כך הודיעה היום (שישי) המשטרה. חלק מאמצעי הלחימה נמצאו מוסתרים בתוך מקרר.

הפשיטה נערכה ביום שני (26 באוקטובר), בסיוע כלבי המשטרה ספייק ורקפת. במהלך החיפוש במתחם איתרו הכוחות מצבור שכלל שני רובים, מחסניות של כלי נשק מסוגים שונים, רעלות פנים, תחמושת רבה וחומרים החשודים כסמים. בהודעת המשטרה לא נמסר על מעצרים במסגרת הפעילות.

לפי נתוני המשטרה, מתחילת השנה תפסו שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב יותר מ-770 אמצעי לחימה קטלניים, במסגרת הפעילות נגד הפשיעה האלימה והחזקת נשק בלתי חוקי באזור. במשטרה מסרו כי ימשיכו לפעול לאיתור כלי נשק ולמניעת אירועי ירי, לצד מעצר חשודים ומיצוי הדין עם המעורבים בפשיעה.

תגיות:
פעמון

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