שני רובי M16 ויותר מאלף כדורים נתפסו בכפר מנדא; חלק מאמצעי הלחימה הוסתרו במקרר

שני רובי M16, יותר מאלף כדורי תחמושת, מחסניות ואביזרי לחימה נוספים נתפסו בפשיטה של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי במג"ב על מתחם בכפר מנדא שבגליל. כך הודיעה היום (שישי) המשטרה. חלק מאמצעי הלחימה נמצאו מוסתרים בתוך מקרר.

הפשיטה נערכה ביום שני (26 באוקטובר), בסיוע כלבי המשטרה ספייק ורקפת. במהלך החיפוש במתחם איתרו הכוחות מצבור שכלל שני רובים, מחסניות של כלי נשק מסוגים שונים, רעלות פנים, תחמושת רבה וחומרים החשודים כסמים. בהודעת המשטרה לא נמסר על מעצרים במסגרת הפעילות.

לפי נתוני המשטרה, מתחילת השנה תפסו שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב יותר מ-770 אמצעי לחימה קטלניים, במסגרת הפעילות נגד הפשיעה האלימה והחזקת נשק בלתי חוקי באזור. במשטרה מסרו כי ימשיכו לפעול לאיתור כלי נשק ולמניעת אירועי ירי, לצד מעצר חשודים ומיצוי הדין עם המעורבים בפשיעה.