בנט מינה את גינזבורג ליו"ר סיעת ביחד, איזנקוט מינה את פולקמן ליו"ר סיעת ישר

יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מינה היום (שישי) את ח"כ איתן גינזבורג ליו"ר סיעתו בכנסת ה-26. גינזבורג כיהן בעבר כשר התקשורת, כסגן יו"ר הכנסת, כיו"ר ועדת הכנסת וכראש עיריית רעננה. במקביל, יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הודיע על מינויו של ח"כ המיועד רועי פולקמן ליו"ר סיעתו.

פולקמן מילא בעבר תפקיד דומה בסיעת כולנו, ויהיה אחראי לתיאום עבודת חברי הכנסת של ישר! ולקידום יוזמות החקיקה שלה. במפלגה מסרו: "המינוי מהווה חלק מהיערכות מפלגת ישר לפעילותה בכנסת, למימוש אמון הבוחרים ולקידום סדר יום של ערכי המפלגה".

המינויים מגיעים בשעה שהמערכת הפוליטית נערכת לכינון הכנסת החדשה ולמשא ומתן על הרכבת הממשלה. ליושבי ראש הסיעות תפקיד מרכזי בניהול הפעילות הפרלמנטרית, בגיבוש הסכמות עם מפלגות אחרות ובתיאום ההצבעות בכנסת.

חשיבותם צפויה לגדול לנוכח תוצאות הבחירות, שבהן אף אחד מהגושים לא השיג רוב של 61 מנדטים. גינזבורג ופולקמן, שכבר צברו ניסיון בתפקידים פרלמנטריים, צפויים למלא תפקיד בתיאום המהלכים הפוליטיים והחקיקתיים של מפלגותיהם.