טראמפ: "המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב"; מתווכים מקטאר העבירו לטהרן הצעה מעודכנת להסכם

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העריך היום (שישי) כי המלחמה עם איראן מתקרבת לסיומה, והבהיר כי כל הסכם עתידי יהיה חייב להבטיח שטהרן לא תוכל להשיג נשק גרעיני. בראיון טלפוני לתוכנית הבוקר של תחנת הרדיו KCMO בקנזס סיטי אמר טראמפ כי העימות "הולך להסתיים בקרוב", אך לא ציין מועד לסיום הלחימה או כיצד בכוונתו להביא לכך.

"אל תשכחו, אני לא התחלתי את המלחמה עם איראן", אמר טראמפ. "הם התחילו את המלחמה איתנו ב-1979. הם היו אכזריים במשך שנים רבות מאוד". הנשיא טען כי התקיפות האמריקניות פגעו קשות ביכולותיה הצבאיות של איראן ובהנהגתה. "הם כולם נעלמו. המכ"ם שלהם נעלם, הנ"מ שלהם נעלם. למען האמת, המנהיגים שלהם נעלמו. זו בעיה קטנה. המנהיגים שלהם כל כך נעלמו, שאנחנו לא יודעים עם מי לנהל משא ומתן, אבל אלה פרטים משניים".

לדברי טראמפ, איראן מעוניינת בהסכם עם ארה"ב, אך נדרשת לעמוד בתנאים האמריקניים. "הם רוצים לעשות עסקה, אבל הם חייבים לעשות עסקה. אנחנו צריכים ערובה שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני", אמר.

ברקע הדברים נמשכים המאמצים הדיפלומטיים להביא לסיום המלחמה. לפי דיווח רשת CBS, מתווכים מקטאר הגיעו היום לטהרן כדי להעביר תיקונים נוספים לטיוטת ההסכם בין איראן לארה"ב. גורם המעורה במגעים אמר לרשת כי ישנם סימנים להתקדמות במשא ומתן, וכי תגובתה של איראן להצעה צפויה להתקבל עד סוף השבוע. מטרת המגעים היא למנוע חזרה של ארה"ב לפעולה צבאית נגד איראן, אפשרות שטראמפ איים בה בשבועות האחרונים.

טיוטת ההסכם הראשונית הועברה לטהרן ביום ראשון, אך גורם איראני בכיר תיאר את ההצעות שהוצגו בה כבלתי מתקבלות על הדעת. אחת המחלוקות המרכזיות נוגעת לסדר הצעדים בהסדר: ארה"ב דורשת לדון בסוגיית הגרעין כבר בתחילת המשא ומתן, ואילו איראן מבקשת להסיר תחילה את המצור האמריקני על נמלי המדינה ואת הסנקציות המגבילות את יצוא הנפט והגז שלה. לפי רויטרס, ביקור המתווכים הקטארים בטהרן תואם עם ארה"ב.

בהמשך הראיון מתח טראמפ ביקורת על הסכם הגרעין שנחתם בתקופת קודמו ברק אובמה, וטען כי אפשר לאיראן להתקדם לעבר השגת נשק גרעיני. "אם היה להם נשק גרעיני, כנראה שלא הייתי מדבר איתך עכשיו. היינו פונים אליהם ב'אדוני', ואני לא הולך לפנות אליהם ב'אדוני', כי הם היו מאוד רשעים".

תוגברה האבטחה על אחוזת טראמפ

במקביל, התקשורת האמריקנית דיווחה על תגבור מערך ההגנה האווירית סביב אחוזתו הפרטית של טראמפ, מאר-א-לאגו, בפאלם ביץ' שבפלורידה. לפי העיתון המקומי Palm Beach Daily News, שתי מערכות הגנה אווירית מסוג אוונג'ר (Avenger), המצוידות בטילי סטינגר, הוצבו על דוברה צפה באגם הסמוך לאחוזה. המערכות נצפו לראשונה ב-23 באוקטובר. מערכות נוספות הוצבו גם באזור נמל התעופה הבינלאומי בפאלם ביץ', סמוך למקום שבו חונה מטוסו הנשיאותי של טראמפ בעת ביקוריו באזור.

השירות החשאי האמריקני אישר כי ביקש את תגבור ההגנה, והסביר כי הוא פועל בסביבה שבה רמת האיומים מוגברת. המערכות נועדו להתמודד בין היתר עם כלי טיס בלתי מאוישים ואיומים אוויריים אחרים. הרשויות לא מסרו על איום מסוים שהוביל להצבתן, ולא אישרו קשר בין המהלך לבין המתיחות עם איראן.

דבריו של טראמפ והדיווחים על המגעים מתקבלים ארבעה ימים לפני בחירות האמצע לקונגרס האמריקני, שיתקיימו ב-3 בנובמבר. הנשיא הצהיר בעבר כי ארה"ב לא תתקוף באיראן לפני הבחירות, אך הותיר פתוחה את האפשרות לחידוש התקיפות לאחריהן.