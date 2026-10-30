פיץ' לאחר הבחירות בישראל: שיתוק פוליטי עלול לעכב את תקציב 2027 ולהגדיל את החוב

חברת דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' (Fitch Ratings) הזהירה היום (שישי) כי תוצאות הבחירות בישראל עלולות להוביל לתקופה ממושכת של אי-יציבות פוליטית, שתפגע ביכולת הממשלה לנהל את המדיניות הכלכלית, לאשר תקציב חדש ולבלום את העלייה בחוב הציבורי. במסמך ניתוח שפרסמה החברה, שאינו מהווה החלטת דירוג חדשה, העריכה פיץ' כי קיים סיכון שלא תקום קואליציה יציבה בעלת רוב של 61 חברי כנסת.

לפי הערכת החברה, התרחיש הסביר ביותר הוא כישלון המאמצים להרכבת ממשלה, פיזור הכנסת בתחילת ינואר וקיום בחירות נוספות בתחילת אפריל 2027. בפיץ' אינם שוללים הקמת ממשלת אחדות רחבה, אך אינם רואים בכך את התרחיש המרכזי. דירוג האשראי של ישראל נותר A, עם תחזית שלילית, המשקפת את האפשרות להפחתתו בעתיד.

אחת ההשלכות המרכזיות של המשבר הפוליטי האפשרי נוגעת לתקציב המדינה לשנת 2027. אם לא תוקם ממשלה בעלת רוב בכנסת ולא יאושר תקציב חדש, תיאלץ המדינה לפעול באמצעות תקציב המשכי, שיגביל את הוצאות הממשלה בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת. מצב כזה עלול לעכב תוכניות ממשלתיות חדשות ולהקשות על קבלת החלטות כלכליות ארוכות טווח.

בפיץ' מציינים כי הגבלת ההוצאות עשויה דווקא להביא לצמצום זמני של הגירעון. עם זאת, בחברה מדגישים כי צמצום הנובע מהיעדר תקציב מאושר אינו מעיד בהכרח על שיפור במצב הפיסקלי, אלא עשוי לשקף את חוסר היכולת של הממשלה לקדם מדיניות כלכלית. החברה צופה כי יחס החוב הממשלתי לתוצר ימשיך לעלות במתינות, וכי מגמה זו תוסיף להיות אחד הגורמים המרכזיים לתחזית הדירוג השלילית.

ברקע האזהרה עומד הגידול בחוב הציבורי בשנות המלחמה. יחס החוב לתוצר, שעמד על כ-60% לפני המלחמה, הגיע לכ-70%. לצד ההוצאות הביטחוניות הגבוהות, החשש מפני חוסר יציבות שלטונית ממושך מקשה על גיבוש תוכנית לצמצום הגירעון והחוב בשנים הקרובות.

הערכות החברה מתפרסמות לאחר שהבחירות לכנסת ה-26 הסתיימו ללא רוב לאף אחד משני הגושים המרכזיים. לפי תוצאות הספירה שפורסמו עד כה, גוש נתניהו מחזיק ב-53 מנדטים, גוש איזנקוט ב-48 והמפלגות הערביות ב-19. התוצאה מחייבת משא ומתן בין מפלגות בעלות עמדות שונות, ומותירה פתוחה את האפשרות לממשלה רחבה, לממשלת מיעוט או לבחירות נוספות.

למסמך המלא באתר סוכנות הדירוג פיץ'