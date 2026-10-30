צה"ל: חוסל מפקד בחמאס שהחזיק חטופים רבים בשבי; חוסלו חמישה פעילים נוספים

צה"ל חיסל אתמול (חמישי) בתקיפה אווירית את איהאב גמיל אבו טאקיה, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, במחנה הפליטים נוסיראת.

על פי הודעת צה"ל, אבו טאקיה היה מעורב בהחזקת חטופים רבים בתחילת המלחמה, בהם רעיה רותם, הילה רותם שושני, אמילי הנד, אוהד בן עמי, נועה ארגמני, אנדריי קוזלוב, שלומי זיו, אלמוג מאיר ג׳אן, מקסים הרקין, יוסף חיים אוחנה, שגב כלפון ואלכסנדר לובנוב ז״ל.

בתקיפה חוסל בנוסף אבראהים גהאד מוחמד אבו עשיבה, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי צה"ל, לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה קידמו השניים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות חמאס.

בנוסף הודיעו היום צה"ל ושב"כ כי חיסלו ארבעה פעילי חמאס בשתי תקיפות אוויריות שבוצעו ביום רביעי בדרום רצועת עזה. בתקיפה בח'אן יונס נהרג מחמד עליאן ביוק, שלפי הצבא היה פעיל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס.

בתקיפה נוספת ברפיח נהרגו שלושה פעילים נוספים: המאם ג'בר אלסייד אבו לבדה, שהוגדר בהודעת צה"ל כמפקד בחמאס; מחמוד אבו נעמה; ומחמד חמד שריקי סלטאן. בצה"ל מסרו כי השלושה השתייכו לזרוע הצבאית של הארגון.

בשתי תקיפות בדרום רצועת עזה: צה"ל ושב"כ חיסלו ארבעה מחבלים מארגון הטרור חמאס צה"ל ושב"כ תקפו מוקדם יותר השבוע במרחב ח'אן יונס וחיסלו את מחמד עליאן ביוק, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בתקיפה נוספת השבוע במרחב רפיח, צה"ל ושב"כ חיסלו מספר מחבלים מהזרוע הצבאית של… pic.twitter.com/jcASm1F3uz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2026

לטענת צה"ל ושב"כ, הארבעה עסקו בתקופה האחרונה בשיקום היכולות הצבאיות של חמאס ובקידום פעולות נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, בניגוד להסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי התקיפות נועדו להסיר את האיום שנשקף מהם, וכי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים לפעול ברצועה בהתאם להסכם.