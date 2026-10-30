פעוט מת לאחר שנמצא בכלי רכב ברהט: "כנראה שהה בו זמן ממושך"

במד"א הודיעו כי היום (שישי) ב-16:44 התקבל דיווח על פעוט מחוסר הכרה, שככל הנראה שהה זמן ממושך בכלי רכב סגור ברהט. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו במקום טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה, שבסופן נקבע מותו של פעוט בן כשנתיים.

חובשי מד"א זאקי אלהוזייל, חלמי אבו תקפה ועאטף אבו סיאם: "קיבלנו דיווח על פעוט שחולץ מחוסר הכרה מתוך רכב סגור. סיפרו לנו שחיפשו אחריו מספר שעות ולאחר שמצאו אותו הכניסו אותו לתוך בית. הוא היה ללא דופק וללא נשימה ועם סימני מכת חום. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה אבל מצבו היה קריטי ורופא נאלץ לקבוע את מותו".