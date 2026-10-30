שני עובדים נהרגו ו-18 נפצעו בתאונות עבודה בשבוע החולף

שני עובדים נהרגו השבוע ו-18 עובדים נפצעו בתאונות עבודה, בהם שלושה באורח קשה. מאז תחילת השנה נהרגו 61 עובדים; בהם 37 בענף הבניין ו-19 בענף התעשייה.

עובד בן 42 התמוטט במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב עזרא בבני ברק. פונה במצב קשה לבית החולים שיבא לאחר פעולות החייאה.

עובד בן כ-30 נפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו במפעל באזור התעשייה קריית יהודית בבאר שבע. פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לסורוקה.

שני עובדים נפלו מגובה במהלך עבודתם בצפת. אחד מהם, בן כ-50, נפצע במצב בינוני עם חבלות בראש ובגב, והשני נפצע באורח קל. השניים פונו לבית החולים זיו.

עובד בן 65 איבד את הכרתו במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב ה' באייר בתל אביב. פונה במצב קשה לאחר פעולות החייאה.

יום שני

עובדת בת 23 נכוותה במהלך עבודתה ברחוב הס בהרצליה. פונתה במצב בינוני עם כוויות בכל חלקי גופה לבית החולים שיבא.

עובד בן 36 נפל מסולם במהלך עבודתו בבית עסק בדרך ששת הימים בבני ברק. פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לאיכילוב.

עובד בן כ-30 נפל מגובה של כשלושה מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה בדרך אריאל שרון בשדרות. פונה במצב בינוני עם חבלות ברגליו לבית החולים ברזילי.

עובד בן 40 מעד מפיגום במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב ניסים טולדנו בבאר יעקב. פונה במצב בינוני.

יום שלישי

צעיר בן 24 נפל מגובה של כשלושה מטרים לתוך אתר בנייה ברחוב פיידי אל עלמי בירושלים. פונה במצב קשה ולא יציב.

עובד בן 22 נפצע במהלך עבודתו ברחוב נעורים בפרדס חנה. פונה במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים לבית החולים הלל יפה.

עובד בן 31 נכווה במהלך עבודתו במוסך ברחוב ריב"ל בתל אביב. פונה במצב בינוני עם כוויות בפנים ובחזה לאיכילוב.

עובד בן כ-40 נפצע במהלך עבודתו בדרך זאב ז'בוטינסקי בפתח תקווה. פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו לבילינסון.

שני עובדים נפלו מגובה במהלך עבודתם בכפר קאסם. השניים פונו במצב בינוני לבית החולים בילינסון: בן 24 שסבל מחבלה רב-מערכתית ובן 20 שסבל מחבלת ראש.

יום רביעי

עובד בן כ-30, אזרח הודו, נהרג לאחר שנפגע מחפץ כבד, ברזל שניתק מעגורן, במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב המנופים בהרצליה. פונה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה לאיכילוב, ובהמשך נקבע מותו.

עובד בן כ-33, אזרח מולדובה, נהרג לאחר שמשטח מוטות ברזל נפל עליו כתוצאה מקריסת מנוף באתר בנייה בדרך מנחם בגין ברמת גן. מותו נקבע במקום.

יום חמישי

עובד בן 55 נפצע במהלך עבודתו בכביש 211 סמוך לצומת טללים. פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לסורוקה.

עובד בן 25 נפל מגובה במהלך עבודתו בנמל החדש באשדוד. לפי אחד הדיווחים נפל מגובה של כשלושה מטרים, ולפי דיווח אחר מחמישה מטרים. פונה במצב בינוני עם חבלה רב-מערכתית לאסותא אשדוד.

יום שישי