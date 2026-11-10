47 ח"כים חדשים, 33 נשים, ותשעה ששכלו קרוב משפחה ב-7.10 ובמלחמה: אלו חברי הכנסת ה-26

לכנסת ה-26 יושבעו היום (שלישי) 46 חברי כנסת חדשים, עלייה של פי שניים לעומת 23 חברי כנסת חדשים בהשבעת הכנסת הקודמת. יהיו בה 33 נשים (לעומת 29 בהשבעת הכנסת הקודמת) ו-87 גברים. תשעה חברי כנסת שכלו קרוב משפחה ב-7 באוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל.

41 מחברי הכנסת הנכנסת עסקו בחינוך ובהוראה (כולל אקדמית), 32 עורכי דין, 27 שירתו בתפקידים בכירים במערכת הביטחון, ו-22 בכירים בשירות הציבורי לשעבר. פרופסור אחד ו-10 בעלי תואר דוקטור, שניים מהם רופאים. 14 היו ראשי רשויות או סגנים. 13 גרים בקיבוצים ומושבים, 16 ביהודה ושומרון, 17 בירושלים, 14 בתל אביב-יפו.

שישה מחברי הכנסת ה-26 בני יותר מ-70, וחמישה בני פחות מ-35. חבר הכנסת הוותיק ביותר הוא חיים כ"ץ (הליכוד) בן ה-78 והצעיר ביותר – יונתן שלו (ביחד) בן ה-24. חבר הכנסת הוותיק ביותר הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמכהן בכנסת (לא ברציפות) מאז הכנסת ה-12.

תשעה חברי כנסת שכלו קרוב משפחה ב-7.10 ובמלחמה

זו הכנסת הראשונה שמושבעת אחרי 7 באוקטובר, ומלחמת חרבות ברזל שפרצה בעקבותיו. מבין חברי הכנסת שיושבעו היום, תשעה חברי כנסת שכלו קרוב משפחה ב-7 באוקטובר או במלחמה:

שירה שפירא (ישר) איבדה את בנה ענר שפירא שנרצח ב'מיגונית המוות' בשבעה באוקטובר.

מיכל הירש נגרי (ביחד) איבדה את בנה, רס"ן (מיל') רועי נגרי שנפל בשבעה באוקטובר.

רפי בן שטרית (ישראל ביתנו) איבד את בנו סמ"ר אלרואי בן שטרית, שנפל בשבעה באוקטובר.

שרון שרעבי (ישראל ביתנו) איבד את אחיו, יוסי שרעבי, שנחטף לרצועת עזה ונרצח בשבי. גם אחייניותיו, יהל שרעבי ונויה דן, נרצחו בשבעה באוקטובר. אח נוסף של שרון, אלי שרעבי, נחטף לרצועת עזה ושוחרר כעבור שנתיים.

טליק גואילי (הליכוד) איבדה את בנה רס"ר רני גואילי, שנפל בשבעה באוקטובר, גופתו נחטפה והושבה לישראל כעבור שנתיים ושלושה חודשים.

עמרי רונן (הדמוקרטים) איבד את סבתו, נירה רונן, שנרצחה בשבעה באוקטובר.

גדי איזנקוט (ישר) איבד את בנו, רס"ר במיל' גל איזנקוט, שנפל ברצועת עזה במהלך המלחמה, וגם את שניים מאחייניו – סמל מאור כהן איזנקוט וסרן יוגב פזי.

משה פייגלין (זהות) איבד את נכדו, סמל יאיר לוין, שנפל ברצועת עזה במהלך המלחמה.

בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית) איבד את בן דודו, רס"ן (מיל') עמישר בן דוד, שנפל בעזה במהלך המלחמה.

לצד חברי הכנסת השכולים, יש גם כאלו ששייכים למשפחות החטופים: צביקה מור (הציונות הדתית), הוא אביו של איתן מור, שנחטף לעזה ושוחרר כעבור שנתיים. וחבר הכנסת אלישע מדן, שנפצע קשה ברצועת עזה במהלך המלחמה ואיבד את שתי רגליו.

חברי הכנסת ה-26

הליכוד | 27

בנימין נתניהו, בן 77, ראש הממשלה. מכהן בתפקיד זמן רב יותר מכל ראש ממשלה בתולדות המדינה. הוביל את הסכמי אברהם ורפורמות כלכליות, ותחתיו נרשמו הישגים במלחמה, אך גם מחדל 7 באוקטובר על כל משמעויותיו. בעברו שגריר ישראל באו"ם, יועץ עסקי, מנהל ודיפלומט. אדריכל בהשכלתו. מתגורר בקיסריה. אלי כהן, בן 54, שר האנרגיה; לשעבר שר החוץ והכלכלה, רואה חשבון ובכיר במגזר העסקי. מתגורר בחולון. אמיר אוחנה, בן 50, יו״ר הכנסת; לשעבר שר המשפטים וביטחון הפנים, והשר ההומו המוצהר הראשון. עורך דין ואיש שב"כ לשעבר. מתגורר בתל אביב-יפו. יריב לוין, בן 54, שר המשפטים וסגן ראש הממשלה; הוביל את הרפורמה השנויה במחלוקת במערכת המשפט, וכיהן תקופה קצרה כיו"ר הכנסת. עורך דין במקצועו, מתגורר במודיעין. מירי רגב, בת 61, שרת התחבורה; לשעבר שרת התרבות והספורט, הייתה דוברת צה"ל בתקופת ההתנתקות. מתגוררת בראש העין. ישראל כ"ץ, בן 71, שר הביטחון בשנתיים האחרונות; לשעבר שר החוץ, האוצר והתחבורה. מוותיקי חברי הכנסת: מכהן ברצף מאז 1998, ובכנסת הקרובה יהיה הח"כ שכיהן למשך התקופה הארוכה ביותר למעט בנימין נתניהו. סמנכ"ל משרד התעשייה והמסחר לשעבר. מתגורר במושב כפר אחים. גדעון סער, בן 59, שר החוץ; לשעבר שר המשפטים והחינוך. מייסד מפלגת 'תקווה חדשה', שהתמזגה לליכוד. עורך דין במקצועו ועיתונאי בעבר, מתגורר בנס ציונה. אופיר כץ, בן 46, יו"ר הקואליציה וועדת הכנסת, שנחשב לאפקטיבי בתפקידיו; קידם עונשי מינימום על התעללות בילדים ובחסרי ישע. רמ"ט השר לביטחון פנים לשעבר, מתגורר בעפולה. טליק גואילי, בת 56, ח"כית חדשה. עורכת דין ופעילת פורום תקווה; אמו של רן גואילי, שנפל ב־7 באוקטובר כשוטר יס"מ, נחטף לעזה והיה החלל האחרון שהושב לארץ. מתגוררת ביישוב מיתר. יואב קיש, בן 57, שר החינוך; לשעבר ממובילי המאבק לשוויון בנטל, היה טייס קרב וטייס אל על. מתגורר בהוד השרון. יעקב ברדוגו, בן 61, ח"כ חדש. פרשן בערוץ 14 ובגלי ישראל; לשעבר מנכ"ל מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי. עורך דין במקצועו. מתגורר בתל אביב-יפו. מיקי זוהר, בן 46, שר התרבות והספורט; לשעבר יו"ר הקואליציה וסגן ראש עיריית קריית גת. היה מנהל ויזם בתחום הנדל"ן, בוגר תואר ראשון ושני במשפטים. מתגורר בקריית גת. אלמוג כהן, בן 38, סגן שר; השתתף בקרב באופקים ב־7 באוקטובר. שוטר יס"מ לשעבר, היה גם מנהל מסעדת 'בית הפנקייק' בבאר שבע. לכנסת היוצאת התמנה מטעם מפלגת 'עוצמה יהודית'. מתגורר באופקים. עמיחי שיקלי, בן 45, שר התפוצות; הקים את מכינת תבור, כשהיה ח"כ מטעם 'ימינה' בראשות בנט התנגד להקמת ממשלת בנט-לפיד. איש חינוך וקצין קבע לשעבר. מתגורר בקיבוץ חנתון. אלישע מדן, בן 47, ח"כ חדש. ממייסדי היישוב אביגיל בהר חברון; לוחם מילואים שאיבד את שתי רגליו בקרב בעזה, השיא משואה בטקס הדלקת המשואות ב-2025 בהר הרצל. עובד הייטק בתחום החקלאות. בנו של הרב יעקב מדן, ממנסחי אמנת גביזון מדן. מתגורר בקיבוץ החילוני-דתי כרמים. דוד פטר, בן 39, ח"כ חדש. פרשן משפטי בערוץ 14; לשעבר חוקר פורום קהלת, שייצג את הממשלה בבג"ץ. עורך דין וחוקר משפט. מתגורר ביקיר בשומרון. משה סעדה, בן 54, ח"כ מכהן; התפרסם בביקורתו על התנהלות הפרקליטות ומח"ש. עורך דין וסגן מנהל מח"ש לשעבר. מתגורר במזכרת בתיה. חיים כץ, בן 78, שר התיירות, הבריאות, הבינוי והשיכון והרווחה; לשעבר יו"ר ועד עובדי התעשייה האווירית. טכנאי אלקטרוניקה במקצועו. מתגורר בשוהם. דוד אמסלם, בן 66, השר לשיתוף פעולה אזורי; לשעבר יו״ר הקואליציה ושר התקשורת. היה מנהל בעיריית מעלה אדומים. מתגורר במעלה אדומים. חוה אתי עטייה, בת 66, יו"ר הוועדה לעובדים זרים; לשעבר ראש מטה שר הרווחה ובכירה בארגון עובדי התעשייה האווירית. מתגוררת בלוד. בועז ביסמוט, בן 61, יו״ר ועדת החוץ והביטחון; לשעבר עורך ישראל היום ושגריר ישראל במאוריטניה. עיתונאי ודיפלומט במקצועו. מתגורר בתל אביב-יפו. דוד ביטן, בן 66, יו"ר ועדת הכלכלה; לשעבר יו"ר הקואליציה וסגן ראש עיריית ראשון לציון. עורך דין במקצועו. מתגורר בראשון לציון. ד״ר שלמה קרעי, בן 44, שר התקשורת; הוביל שינויים ברגולציה על השידורים. רואה חשבון, חוקר ומרצה לשעבר. מתגורר במושב בית הגדי. ניר ברקת, בן 67, שר הכלכלה; לשעבר ראש עיריית ירושלים. יזם ומשקיע בהייטק. מתגורר בירושלים. גילה גמליאל, בת 52, שרת המדע; לשעבר שרת המודיעין, הגנת הסביבה והשוויון החברתי. משפטנית. מתגוררת בתל אביב-יפו. אלי גולדשמידט, בן 73, ח"כ חוזר. יו"ר ועדת הכספים לשעבר ממפלגת העבודה, שהצטרף לליכוד במערכת הבחירות הנוכחית; התגורר בקיבוץ זיקים בעת מתקפת 7 באוקטובר. עורך דין במקצועו. מתגורר בשדרות. ארז תדמור, בן 46, ח"כ חדש. ממייסדי 'אם תרצו'; כתב נאומים לנתניהו ומחבר 'מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל?', 'מרד הגנרלים' וספרים נוספים. עיתונאי, סופר ופובליציסט. מתגורר באפרת.

ישר! | 21

גדי איזנקוט, בן 66, ח"כ חוזר ויו"ר ישר; הרמטכ"ל לשעבר. בנו גל איזנקוט ושני אחייניו נפלו במלחמה. עמד בראשות דירקטוריון של מספר חברות עסקיות. מתגורר בהרצליה. יורם כהן, בן 66, ח"כ חדש. ראש השב"כ לשעבר; פיקד על הארגון בשנים 2011–2016. איש שב״כ ויועץ ביטחון. מתגורר בירושלים. אורית פרקש־הכהן, בת 55, שרת המדע והתיירות לשעבר; כיו"ר רשות החשמל התנגדה למתווה הגז. עורכת דין ורגולטורית. מתגוררת בירושלים. עדי אלטשולר, בת 39, ח"כית חדשה. מייסדת 'כנפיים של קרמבו', 'זיכרון בסלון' ורשת 'אינקלו' לחינוך משלב. יזמת חינוך וחברה. מתגוררת בתל אביב-יפו. מתן כהנא, בן 54, ח"כ חוזר. השר לשירותי דת לשעבר, שהוביל רפורמה בכשרות. טייס קרב ולוחם סיירת מטכ״ל לשעבר. מתגורר במושב בית גמליאל. חילי טרופר, בן 48, שר התרבות לשעבר; ניהל את תיכון ברנקו וייס ברמלה והקים יוזמות חברתיות. מחנך ומנהל בית ספר בעברו. מתגורר במושב נס הרים. שאול מרידור, בן 50, ח"כ חדש. לשעבר ראש אגף התקציבים ומנכ״ל משרד האנרגיה; התפטר במחאה על התנהלות שר האוצר ישראל כ"ץ. כלכלן ומנהל בכיר. מתגורר בירושלים. תאיר איפרגן, בת 47, ח"כית חדשה. לשעבר מנכ"לית משרד העבודה וזרוע העבודה; קידמה הכשרות מקצועיות והשכלה טכנולוגית. מנהלת בכירה בממשלה ובהכשרה מקצועית. מתגוררת ביישוב מזכרת בתיה. אושרת גני גונן, בת 55, ח"כית חדשה. לשעבר ראשת מועצת דרום השרון ומנכ"לית עיריית כפר סבא; הובילה מאבקים לשמירת שטחים פתוחים. יועצת חינוכית ומנהלת מוניציפלית. מתגוררת במושב נווה ימין. שירה שפירא, בת 51, ח"כית חדשה. סמנכ"לית משרד המורשת לשעבר; אמו של ענר שפירא ז"ל, שנפל בהצלת צעירים במיגונית ב־7 באוקטובר. אדריכלית ומתכננת ערים. מתגוררת בירושלים. ענבר הרוש גיטי, בת 43, ח"כית חדשה. לשעבר מנכ"לית 'אחריי' ו'פנימה'; הובילה גיבוש מתווים להרחבת השירות הצבאי והאזרחי. מנהלת ארגונים חברתיים וחינוכיים. מתגוררת בשוהם. אלעזר שטרן, בן 70, ח"כ חוזר; שר המודיעין לשעבר, אלוף במיל' שכיהן כראש אגף כוח האדם בצה"ל וכקצין החינוך הראשי. מורה בעברו. מתגורר בהושעיה. כמיל אבו רוקון, בן 68, ח"כ חדש; אלוף במיל', לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים. עמד גם בראש רשות המעברים. מתגורר ביישוב עספיא. דבורה שריפיאן בכר, בת 44, ח"כית חדשה. לוחמת שב"כ ומוסד לשעבר, שעלתה מאיראן; הקימה באילת מסלול לימודי ביטחון ומודיעין. מורה ויזמת חינוך. מתגוררת בקיבוץ אילות. אלקס ריף, בת 40, ח"כית חדשה. מייסדת 'לובי המיליון' ו'הבריגדה התרבותית', פעילה לזכויות ישראלים דוברי רוסית. משוררת ותסריטאית. מתגוררת בתל אביב-יפו. ענבר יחזקאלי בליליוס, בת 49, ח"כית חדשה. לשעבר מנכ"לית 'ידיד', 'המכון הדמוקרטי' ומרכז הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית בירושלים; ראשת מטה מקצועי לשרי רווחה ויועצת בכירה לשר האוצר. עורכת דין. מתגוררת בירושלים. רועי פולקמן, בן 51, ח"כ חוזר; לשעבר יו"ר סיעת 'כולנו' בראשות משה כחלון, קידם חוקי שכירות הוגנת ומוסר תשלומים. ממייסדי ארגון החברה האזרחית הירושלמי 'רוח חדשה'. כלכלן ויועץ מדיניות. מתגורר במושב נס הרים. ישראל זרי, בן 36, ח"כ חדש. סגן ראש עיריית רמת גן; קידם את מתחם הבורסה, פעילות נוער וזכויות להט"ב. איש תקשורת ומנהל מוניציפלי. מתגורר ברמת גן. טל אוחנה, בת 42, ח"כית חדשה. ראשת מועצת ירוחם לשעבר; עסקה בשיקום יישובי הצפון לאחר המלחמה. מנהלת חינוך, קהילה ופיתוח מקומי. מתגוררת בירוחם. אליסף פרץ, בן 38, ח"כ חדש. מייסד 'האחים שלנו'; ניהל את אגף חברה ונוער בירושלים ושירת מאות ימי מילואים במלחמה. מחנך ומנהל מערכות חינוך ונוער. מתגורר בירושלים. יפה טבג׳ה, בת 37, ח"כית חדשה. הקימה ומנהלת את מרכז החדשנות MTech באשקלון; לשעבר יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון. יזמת חברתית. מתגוררת באשקלון.

ביחד | 12

נפתלי בנט, בן 54, ח"כ חוזר. ראש הממשלה לשעבר; כיהן כשר הביטחון, החינוך והכלכלה. יזם ומנהל בהייטק, שהקים את 'סאיוטה'. מתגורר ברעננה. יאיר לפיד, בן 62, יו"ר האופוזיציה בכנסת היוצאת; לשעבר ראש הממשלה ושר החוץ והאוצר, מייסד 'יש עתיד'. בעברו עיתונאי, סופר, שחקן, משורר ומגיש טלוויזיה. מתגורר בתל אביב-יפו. קרן טרנר, בת 47, ח"כית חדשה. לשעבר מנכ"לית משרד התחבורה ומנכ"לית משרד האוצר. כלכלנית ומנהלת בכירה. מתגוררת במושב הדר עם. מירב בן ארי, בת 50, יו"ר סיעת יש עתיד; לשעבר יו"ר הוועדה לביטחון הפנים. עורכת דין ויזמת חינוך לנוער בסיכון. מתגוררת בתל אביב-יפו. לירן אבישר בן חורין, בת 50, ח"כית חדשה; מנכ"לית משרד התקשורת לשעבר שקידמה פריסת סיבים אופטיים. כיהנה כמנכ"לית 'מסע' להבאת צעירים מהתפוצות לתוכניות בישראל. עורכת דין ומנהלת בכירה. מתגוררת במושב כפר סירקין. נעם תיבון, בן 64, ח"כ חדש; אלוף במיל'; חילץ את משפחתו ותושבים מנחל עוז וסייע לניצולי הנובה ב־7 באוקטובר. קצין צבא בכיר בעברו. מתגורר בתל אביב-יפו. מיכל הירש נגרי, בת 60, ח"כית חדשה; מנכ״לית עיריית רעננה לשעבר. אמו של רועי נגרי ז"ל, שנפל בקרב בבארי ב־7 באוקטובר. אשת חינוך ומנהלת ציבורית. מתגוררת בהרצליה. איתן גינזבורג, בן 49, ח"כ מכהן; לשעבר שר התקשורת, יו"ר ועדת הכנסת וראש עיריית רעננה. קידם את אתר ההנצחה בנובה. עורך דין ומנהל מוניציפלי. מתגורר ברעננה. מירב כהן, בת 43, ח"כית מכהנת; השרה לשוויון חברתי לשעבר. נודעה במאבק בעושק קשישים ובסיוע לניצולי שואה. כלכלנית ויזמת חברתית. מתגוררת בירושלים. יונתן שלו, בן 24, ח"כ חדש. מייסד 'כתף אל כתף' לקידום גיוס שוויוני; לוחם מילואים במגלן ששירת בעזה ובלבנון. פעיל חברתי בתחילת דרכו המקצועית. מתגורר בזיכרון יעקב. ברוריה נעים ארמן, בת 54, ח"כית חדשה ומנכ"לית 'ביחד'; הקימה את מערך השטח של מטה משפחות החטופים לאחר מתקפת חמאס. יזמת ומנהלת בתחום קשרי קהילה ושיתוף ציבור. מתגוררת בראש העין. רם בן ברק, בן 68, יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר; כיהן כמשנה לראש המוסד. איש מודיעין ומנהל בכיר בעברו. מתגורר במושב נהלל.

הרשימה המשותפת | 12

פרופ׳ יוסף ג׳בארין, בן 54, ח"כ חוזר ויו"ר חד"ש והמשותפת; מייסד מרכז המחקר 'דראסאת' ולשעבר יו"ר הוועדה לזכויות הילד בכנסת. משפטן, חוקר ומרצה למשפטים. מתגורר באום אל־פחם. ד״ר אחמד טיבי, בן 67, יו"ר תע"ל וח"כ מאז 1999; לשעבר יועצו של יאסר ערפאת וסגן יו"ר הכנסת. רופא במקצועו. מתגורר בטייבה. ד״ר פאתן גטאס, בן 66, ח"כ חדש. מנהל פעילות 'האגודה למלחמה בסרטן' בחברה הערבית ופעיל במפלגה הקומוניסטית. בעל דוקטורט במדע המדינה, מרצה ומדריך בעברו. מתגורר בראמה. בכר עואודה, בן כ-58, ח"כ חדש. מנהל אגודת הגליל והמרכז למאבק בגזענות לשעבר; חבר מועצת כפר כנא ואיש בל"ד. מנהל ויועץ ארגוני. מתגורר בכפר כנא. ד״ר עופר כסיף, בן 61, ח"כ מטעם חד"ש ופעיל נגד הכיבוש; לשעבר דוקטור לפילוסופיה פוליטית, חוקר ומרצה למדע המדינה. מתגורר ברחובות. יוסף עטאונה, בן 60, ח״כ חוזר. ממייסדי החינוך הדו־לשוני בבאר שבע ופעיל להכרה בכפרים בדואיים. עורך דין, לשעבר מורה ומנהל מחלקת החינוך בחורה. מתגורר בחורה. ד״ר מהא כרכבי סבאח, בת 55, ח"כית חדשה וחברת הנהגת בל"ד. חוקרת נשים, משפחה ותעסוקה בחברה הערבית. סוציולוגית, חוקרת ומרצה באוניברסיטת בן־גוריון. מתגוררת בשפרעם. אחמד דראושה, בן 37, ח"כ חדש. מנכ״ל מועצת ריינה; לשעבר יועץ לאחמד טיבי וחבר מועצת אכסאל. עורך דין במקצועו. מתגורר באכסאל. ד״ר נהאיה ושאחי, בת 51, ח"כית חדשה. פעילה בהסתדרות המורים ובחינוך נגד אלימות וגזענות. דוקטור לחינוך, מרצה ומדריכה פדגוגית. מתגוררת בעארה–ערערה. חסן נסאסרה, כבן 52, ח"כ חדש. סגן ראש עיריית רהט; עמד בראש סיעת בל"ד בהסתדרות המורים. מורה ומנהל בית ספר לשעבר. מתגורר ברהט. היית׳ם זחאלקה, גילו לא אומת, ח"כ חדש. לשעבר סגן ראש עיריית כפר קרע וחבר ועדת התכנון בוואדי עארה. עורך דין ואיש עסקים. מתגורר בכפר קרע.

הדמוקרטים | 8

יאיר גולן, בן 64, ח"כ חוזר ויו"ר הדמוקרטים; אלוף במיל' סגן הרמטכ"ל לשעבר. חילץ ניצולי נובה ב־7 באוקטובר. מתגורר בראש העין. נעמה לזימי, בת 40, יו"ר ועדת הצעירים בכנסת; הובילה מאבקים להעלאת שכר המינימום, לדיור ציבורי ולזכויות עובדים. פעילה חברתית ומנהלת קהילתית. מתגוררת בחולון. גלעד קריב, בן 52, ח"כ מכהן ולשעבר יו"ר ועדת החוקה; כיהן כמנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל. עורך דין ורב רפורמי. מתגורר בגבעתיים. אפרת רייטן, בת 54, ח"כית מכהנת; לשעבר יו"ר ועדת העבודה והרווחה. עורכת דין, הייתה מהתובעות במשפט מכינת בני ציון, בעברה מגישת טלוויזיה. מתגוררת בתל אביב–יפו. יאיר פינק, בן 42, ח"כ חדש. ממייסדי 'לובי 99' ו'דמוקרטTV' ומייסד עלון 'דרכי נעם'; היה ממובילי המחאה נגד השינויים במערכת המשפט וקצין אג"ם במילואים במלחמה. מנהל ארגונים ויזם חברתי. מתגורר ביקנעם. גבריאלה (גבי) לסקי, בת 59, ח"כית חוזרת; בעברה ח"כית מטעם מרצ ומזכ"לית שלום עכשיו לשעבר. עורכת דין לזכויות אדם. מתגוררת בתל אביב-יפו. עמרי רונן, בן 34, ח"כ חדש. ממובילי אחים לנשק ולוחם מילואים במלחמה; סבתו נירה רונן נרצחה בכפר עזה ב־7 באוקטובר. משפטן ומייסד המיזם החינוכי 'יהב'. מתגורר בתל אביב-יפו. מיכל רוזין, בת 57, ח"כית חוזרת; לשעבר ח"כית במרצ, ניהלה את איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. מנהלת ארגונים חברתיים. מתגוררת בפתח תקווה.

ישראל ביתנו | 7

אביגדור ליברמן, בן 68, יו"ר ומייסד ישראל ביתנו; לשעבר שר האוצר, הביטחון והחוץ. מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר. מתגורר ביישוב נוקדים ביהודה. רפאל (רפי) בן שטרית, בן 60, ח"כ חדש; לשעבר ראש עיריית בית שאן. בנו אלרואי בן שטרית ז"ל נפל בנחל עוז ב־7 באוקטובר. מנהל חינוכי בעברו. מתגורר בבית שאן. טליה לנקרי, בת 56, ח״כית חדשה; אל"ם במילואים, לשעבר ראשת חטיבת העורף במל״ל. יועצת לביטחון ולניהול חירום. מתגוררת בגדרה. עודד פורר, בן 49, ח"כ מכהן; לשעבר שר החקלאות והשר לפיתוח הנגב והגליל, שקידם רפורמות בייבוא תוצרת חקלאית. עורך דין ויועץ אסטרטגי. מתגורר ביישוב משמר דוד. יוליה מלינובסקי, בת 51, ח"כית מכהנת; קידמה את הפסקת פעילות אונר"א בישראל, ואת החוק לשפיטת מחבלי 7 באוקטובר, הובילה את ועדת מיזמי התשתית בכנסת (2021-2022). ילידת אוקראינה, שם הוכשרה כעורכת דין. מתגוררת בחולון. שרון שרעבי, בן 51, ח"כ חדש; היה פעיל להשבת החטופים. אחיו אלי שרעבי שב מהשבי, אחיו יוסי שרעבי מת בשבי, וגיסתו ואחייניותיו נרצחו. מנהל בתחומי הפיננסים והטכנולוגיה. מתגורר באלפי מנשה. חמד עמאר, בן 61, ח"כ מכהן; לשעבר שר במשרד האוצר, מייסד תנועת הנוער הדרוזי. עורך דין במקצועו. מתגורר בשפרעם.

יהדות התורה | 7

יעקב אשר, בן 61, יו"ר דגל התורה; לשעבר ראש עיריית בני ברק ויו"ר ועדות הפנים והחוקה. מנהל בית ספר בעברו. מתגורר בבני ברק. יצחק גולדקנופף, בן 75, יו״ר אגודת ישראל ושר השיכון לשעבר; ניהל את רשת גני הילדים בית יעקב. מתגורר בירושלים. יצחק פינדרוס, בן 55, מזכ״ל דגל התורה; לשעבר ראש עיריית ביתר עילית וסגן ראש עיריית ירושלים. מנהל ארגונים ועמותות בעברו. מתגורר בירושלים. מאיר פרוש, בן 71, מוותיקי חברי הכנסת; לשעבר שר ירושלים ומסורת ישראל. מבכירי סיעת 'שלומי אמונים' באגודת ישראל, היה סגן שר החינוך, מנהל ציבורי ועורך עיתון. מתגורר בירושלים. משה רוזנטל, בן 51, ח"כ חדש; לשעבר ראש מינהל החינוך בעיריית בני ברק. ניהל מוסדות חינוך חרדיים. מתגורר בבני ברק. אליקים שטארק, בן 34, ח"כ חדש. יו״ר הוועד הפועל של חסידות בעלז ואיש הקשר שלה לממשלה; ראש חבורה בישיבת מיר. מתגורר בירושלים. יהודה לייב וייספיש, בן 40, ח"כ חדש. מייסד ויו"ר איחוד בני הישיבות, המפעיל מסגרות ופעילויות לבחורי ישיבות. יזם ומנהל בחינוך הבלתי פורמלי. מתגורר במודיעין עילית.

עוצמה יהודית | 7

איתמר בן גביר, בן 50, השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית; קידם הרחבת רישיונות נשק, הקמת כיתות כוננות והרעת תנאי אסירים ביטחוניים. עורך דין במקצועו. מתגורר בקריית ארבע. טלי גוטליב, בת 50, ח"כית; התפרסמה בביקורת חריפה על מערכת המשפט. עורכת דין פלילית במקצועה. נבחרה לכנסת היוצאת מטעם הליכוד. מתגוררת בגבעת שמואל. יצחק וסרלאוף, בן 34, שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. ממקימי עמותת 'אחיעד' לסיוע לנזקקים. פעיל קהילתי ומנהל עמותה. מתגורר בתל אביב-יפו. עמיחי אליהו, בן 47, שר המורשת; רב ולשעבר יו"ר איגוד רבני קהילות. מתגורר ברימונים בשומרון. לימור סון הר־מלך, בת 47, ח"כית מכהנת. הייתה פעילה לחידוש ההתיישבות ביישוב חומש בצפון השומרון, שפונה בתוכנית ההתנתקות. בעלה שלום הר מלך נרצח והיא נפצעה בפיגוע ב־2003. מטפלת רגשית ומנחת הורים. מתגוררת בשבי שומרון. יצחק קרויזר, בן 41, יו"ר ועדת הפנים; לוחם מילואים בחטיבת אלון במלחמה. מנהל בתחום הבנייה ובעל רקע חקלאי. מתגורר במושב נטור בגולן. חנמאל דורפמן, בן 31, ח"כ חדש. ראש מטה בן גביר לשעבר; עסק בקידום מדיניות במשרד לביטחון לאומי. עורך דין במקצועו. מתגורר בחוות יישוב הדעת בבנימין.

רע״ם | 7

ד״ר מנסור עבאס, בן 52, יו"ר רע"ם; הוביל את הצטרפות המפלגה לקואליציית בנט–לפיד. רופא שיניים במקצועו. מתגורר במע'אר. יואב סגלוביץ׳, בן 67, ח"כ מכהן; לשעבר סגן השר לביטחון הפנים הקים את להב 433 והוביל תוכנית למאבק בפשיעה בחברה הערבית. נבחר לכנסת היוצאת מטעם 'יש עתיד'. קצין משטרה בכיר בעברו. מתגורר בקדימה-צורן. וליד טאהא, בן 58, ח"כ מכהן; לשעבר יו"ר סיעת רע"ם וועדת הפנים. חבר מועצת כפר קאסם בעברו, היה מורה ומנהל בית ספר. מתגורר בכפר קאסם. וליד אלהואשלה, בן 45, ח"כ מכהן ופעיל להכרה בכפרים הבדואיים; הקים ב־7 באוקטובר חמ"ל סיוע בחורה. בעברו מנהל פעילות ציבורית ודובר. מתגורר בסעווה, יישוב בדואי בנגב. אימאן ח׳טיב יאסין, בת 62, ח"כית מכהנת וחברת הכנסת הראשונה העוטה חיג'אב. עובדת סוציאלית ומנהלת מתנ"ס לשעבר. מתגוררת ביפיע. ד״ר יאסר חוג'יראת, בן 60, ח"כ מכהן; לשעבר יו״ר ועדת המדע והטכנולוגיה וראש מועצת ביר אל־מכסור. דוקטור לגנטיקה, חוקר, מורה ומרצה בעברו. מתגורר בביר אל־מכסור. איברהים אלטורי, בן 43–44, ח"כ חדש. פעיל רע"ם ותיק בנגב, שצמח מפעילות מפלגתית בקרב הציבור הבדואי. רוקח במקצועו. מתגורר ברהט. עבד (אל כרים) מסרי, בן 62, ח"כ חדש, אימאם מסגד עומר בן אל ח'טאב בכפר קרע ובעבר ראש הוועד של עמותת "המעשים ההומניטריים", שפורקה בחשד להלבנת הון ומימון טרור (טענות שלא אומתו ולא הופרכו), מסרי היה שחקן כדורגל בהפועל כפר קרע ואימן את הקבוצה במשך שנים ארוכות.

ש״ס | 6

ינון אזולאי, בן 47, יו"ר סיעת ש״ס; התמקד בנושאי רווחה, תקציב וסיוע לאוכלוסיות מוחלשות. חובש ומנהל פעילות ציבורית. מתגורר באשדוד. מיכאל מלכיאלי, בן 44, ח"כ מכהן; לשעבר השר לשירותי דת. פעל במועצות הדתיות ובשירותי הדת וכיהן כחבר מועצה בעיריית ירושלים. היה איש חינוך ורב מלמד בישיבה. מתגורר בירושלים. יואב בן צור, בן 68, ח"כ מכהן; שר העבודה לשעבר, ניהל את המשקם ואת רשת מעיין החינוך התורני. מתגורר בירושלים. חיים ביטון, בן 48, ח"כ מכהן ומנכ"ל ש"ס; לשעבר שר במשרד החינוך. ניהל את רשת בני יוסף ומוסדות מגדל אור. מתגורר בגבעת זאב. יונתן מישרקי, בן 42, ח"כ ולשעבר יו"ר ועדת הבריאות של הכנסת. בוגר ישיבת מיר. מתגורר בירושלים. יוסף טייב, בן 45, ח"כ ולשעבר יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, נולד בצרפת ועלה לארץ בגיל 15, ואחרי לימודים בישיבת מיר התגייס ליחידת התקשוב בגבעתי. היה שליח הסוכנות היהודית בטולוז. מתגורר בקריית יערים.

הציונות הדתית | 6

בצלאל סמוטריץ׳, בן 46, שר האוצר, שר במשרד הביטחון ויו"ר 'הציונות הדתית'; ממייסדי 'רגבים' ומוביל הרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון. עורך דין במקצועו. מתגורר בקדומים בשומרון. משה פייגלין, בן 64, ח"כ חוזר ויו"ר 'זהות'; ממייסדי 'זו ארצנו', מזוהה עם כלכלה ליברטריאנית. יזם ואיש עסקים. מתגורר בקרני שומרון. אורית סטרוק, בת 66, שרת ההתיישבות; הקימה את ארגון זכויות האדם ביש״ע ומובילה חיזוק ההתיישבות. מנהלת ופעילת ציבור בתחום ההתיישבות. מתגוררת בחברון. שמחה רוטמן, בן 46, יו"ר ועדת החוקה בכנסת; ממובילי הרפורמה במערכת המשפט ומייסד 'התנועה למשילות ודמוקרטיה'. עורך דין במקצועו. מתגורר בפני קדם בגוש עציון. ד״ר צביקה מור, בן 50, ח"כ חדש. יו"ר 'פורום תקווה' ואביו של שורד השבי איתן מור. שירת במילואים במלחמה. איש חינוך ומאמן להפרעות קשב, דוקטור לפסיכולוגיה. מתגורר בקריית ארבע. איתמר איתם, בן 45, ח"כ חדש. ממייסדי 'דור הניצחון'; מג״ד מילואים שנפצע מירי צלף בעזה וחזר לפקד. מחנך ומפקח חינוכי. מתגורר ביישוב הושעיה בגליל.