החרפה במתיחות החוקתית בפולין: כוחות משטרה נכנסו למתחם בית המשפט החוקתי

משטרת פולין נכנסה היום (שישי) למתחם בית המשפט החוקתי של פולין, כשעשרות מפגינים התאספו למחות נגד השעייתו של נשיא בית המשפט בוגדן שווייצ'קובסקי. ההשעיה בוצעה בתמיכת ממשלת פולין הפרו-אירופית בראשותו של דונלד טוסק.

המשטרה הודיעה כי עצרה שלושה בני אדם, לאחר שמפגינים אחדים פרצו את גדר בית המשפט, ואחרים יידו חפצים לעבר השוטרים. היא מסרה כי אינה מבצעת פעולות כלשהן בתוך בניין בית המשפט, אלא פועלת מחוצה לו לשמירה על הסדר והביטחון. "השבת שלטון החוק היא חובתנו", כתב ראש הממשלה טוסק ב-X הערב, "לאחר שנים של הפרת החוק תחת שלטון 'חוק וצדק', מדובר בתהליך מורכב, לעיתים אף כואב, הדורש פעולה נחרצת. אין דרך אחרת".

הודעה בדבר השעייתו של נשיא בית המשפט שווייצ'קובסקי פורסמה באתר האינטרנט של בית המשפט בסביבות השעה 18:00 (שעון מקומי). זמן קצר לאחר מכן קרס האתר. על השעייתו הודיעה השופטת אנה קורווין־פיוטרובסקה, שאמרה שתיקח את ניהול בית המשפט לידיה, במהלך שנתמך בידי הממשלה.

בית המשפט החוקתי מסר ברשת X כי "התרחשה השתלטות בלתי חוקית על אתר האינטרנט של בית המשפט החוקתי", כי "נשיא בית המשפט החוקתי נותר בוגדן שווייצ'קובסקי", וכי "כל המעורבים בפעולות אלו מבצעים פשע של הפיכה שלטונית". אגודת השופטים הפולנית שיתפה את הציוץ וכתבה: "פולין הפסיקה להתקיים כמדינת חוק".

נשיא פולין קרול נברוצקי, שהיה בדרכו בטיסה לסנגל, הודיע ​​כי הורה על חזרת מטוסו בשל המצב. "ברגע כזה על הנשיא להיות בפולין", כתב ברשת החברתית X, "אני חוזר". הנשיא נברוצקי ונשיא בית המשפט שווייצ'קובסקי ניסו השנה לסכל את כניסתם לתפקיד של שופטים שמונו בידי הפרלמנט, שבו שולטת כעת מפלגתו של טוסק – בהם השופטת קורווין־פיוטרובסקה.

ירוסלב קצ'ינסקי, מנהיג מפלגת האופוזיציה 'חוק וצדק' שאיתה מזוהה גם הנביא נברוצקי, כתב כי "כוחותיו של טוסק פולשים בכוח לבית המשפט. החל מהיום, פולין הופכת למדינת משטרה. המחאה האזרחית, שהיא חוקית לחלוטין, חייבת להימשך!" שר המשפטים לשעבר זביגנייב זיוברו, אף הוא מ'חוק וצדק', קרא ל"התנגדות קולנית, תקיפה, סולידרית וחסרת פחד".

ממשלת טוסק הבטיחה להשיב את עצמאות הרשות השופטת

הערכאות השיפוטיות הבכירות בפולין, ובהן בית המשפט החוקתי, עומדות במוקד מחלוקת חריפה בין הממשלה הנוכחית, התומכת באיחוד האירופי, לבין מפלגת האופוזיציה המרכזית, 'חוק וצדק' (PiS), בעלת האידיאולוגיה הלאומית-שמרנית.

מבקרי 'חוק וצדק' בפולין ובאיחוד האירופי מאשימים את המפלגה, ששלטה במדינה בין השנים 2015 ל-2023, בכך שכפתה שליטה פוליטית על מוסדות משפטיים מרכזיים, ובהם בית המשפט החוקתי. הרפורמות שקידמה המפלגה הובילו לכך שהאיחוד האירופי הטיל קנסות על פולין.

ממשלתו של טוסק, הדוגלת בגישה פרו-אירופית, עלתה לשלטון ב-2023 כשהיא מבטיחה להשיב את עצמאות הרשות השופטת. מאז נתקלו מאמצי הממשלה בווטו מצד שני נשיאים המזוהים עם מפלגת 'חוק וצדק': הנשיא הקודם אנדז'יי דודה והנשיא הנוכחי נברוצקי.

שווייצ'קובסקי מונה לבית המשפט החוקתי בתקופת שלטונה של מפלגת 'חוק וצדק'. טוסק האשים אותו בכך שמנע משופטים, שנבחרו בידי הרוב הפרלמנטרי, להיכנס לתפקידם בבית המשפט .

בדברו על עתידו של בית המשפט החוקתי בקמפוס פולסקה באוגוסט, אמר טוסק כי לממשלתו יש תוכנית להבטיח שבית המשפט יאויש שוב בשופטים שמונו כדין, תוך שהוא מכיר בכך ששיטותיו עשויות להיות "לא לטעמם של כולם".