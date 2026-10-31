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תשתיות וסביבה

מזג האוויר: מעונן חלקית עד מעונן, עלייה קלה בטמפרטורות

ביום ראשון תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ | ביום שני תימשך מגמת ההתחממות, וייעשה חם מהרגיל לעונה ויבש ברוב אזורי הארץ | ביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות

עננים במפרץ חיפה (צילום: ארז רביב)
עננים במפרץ חיפה (צילום: ארז רביב)
דבר
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עדכון אחרון: 31.10.2026 | 7:21
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    מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בעיקר בעננות גבוהה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.

    ביום ראשון תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ביום שני תימשך מגמת ההתחממות, וייעשה חם מהרגיל לעונה ויבש ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה ברוב האזורים.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 12-22, תל אביב 17-25, חיפה 18-25, צפת 13-20, קצרין 15-24, טבריה 17-26, נצרת 17-25, עפולה 16-26, בית שאן 18-28, לוד 17-26, אשדוד 17-25, עין גדי 20-26, באר שבע 14-25, מצפה רמון 14-22, אילת 19-28.

    תגיות:
    פעמון

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