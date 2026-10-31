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כלכלה

משרד האוצר אישר הורדה של 50 אגורות מהמס על מחיר ליטר דלק

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפוי לחתום על צו ההוזלה, כך שמחיר ליטר בנזין בשירות עצמי יעמוד על 7.85 שקלים | צו ההוזלה הקודם בשיעור של שקל אחד יהיה בתוקף עד 4 בנובמבר

משאבת דלק (צילום אילוסטרציה: יוסי זמיר/פלאש90)
משאבת דלק (צילום אילוסטרציה: יוסי זמיר/פלאש90)
יובל לקח
יובל לקח
כתב כלכלה
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עדכון אחרון: 31.10.2026 | 9:38
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משרד האוצר אישר אתמול (שישי) את הפחתת המחיר על הבנזין בשיעור של 50 אגורות עד לסוף חודש נובמבר.

משרד האוצר פירסם להערות הציבור צו להפחתת מס הבלו על הבנזין בשיעור של 50 אגורות למשך 26 ימים (עד לסוף החודש). לאחר תום מועד הפרסום לציבור, צפוי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לחתום על צו ההוזלה, כפוף לבחינת הערות הציבור, כך שמחיר ליטר בנזין בשירות עצמי יעמוד על 7.85 ש"ח.

יצו ההוזלה הקודם בשיעור של שקל אחד יעמוד בתוקפו עד יום 4 בנובמבר. בתחילת החודש צפויה הוזלה מסויימת בתעריפי הדלק. הצו החדש נועד להפחית את עליית המחיר ב-4 בנובמבר.

משרד האנרגיה והתשתיות הודיע ביום חמישי כי בחצות הלילה שבין יום שבת ליום ראשון יעודכן מחיר הדלק ויעמוד על 7.35 שקלים לליטר – ירידה של 42 אגורות מהעדכון הקודם.

תגיות:
פעמון

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