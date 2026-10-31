משרד האוצר אישר הורדה של 50 אגורות מהמס על מחיר ליטר דלק

משרד האוצר אישר אתמול (שישי) את הפחתת המחיר על הבנזין בשיעור של 50 אגורות עד לסוף חודש נובמבר.

משרד האוצר פירסם להערות הציבור צו להפחתת מס הבלו על הבנזין בשיעור של 50 אגורות למשך 26 ימים (עד לסוף החודש). לאחר תום מועד הפרסום לציבור, צפוי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לחתום על צו ההוזלה, כפוף לבחינת הערות הציבור, כך שמחיר ליטר בנזין בשירות עצמי יעמוד על 7.85 ש"ח.

יצו ההוזלה הקודם בשיעור של שקל אחד יעמוד בתוקפו עד יום 4 בנובמבר. בתחילת החודש צפויה הוזלה מסויימת בתעריפי הדלק. הצו החדש נועד להפחית את עליית המחיר ב-4 בנובמבר.

משרד האנרגיה והתשתיות הודיע ביום חמישי כי בחצות הלילה שבין יום שבת ליום ראשון יעודכן מחיר הדלק ויעמוד על 7.35 שקלים לליטר – ירידה של 42 אגורות מהעדכון הקודם.