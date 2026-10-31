אלפים בתאילנד צפויים להפגין בפוקט נגד בית חב"ד וישראל

אלפים בתאילנד צפויים להפגין היום (שבת) בפוקט נגד בית חב"ד ונגד מה שהם מכנים "הרשת הישראלית" במדינה.

ההפגנה, תיערך במתחם סאפאן הין (Saphan Hin) במרכז העיר פוקט תחת הכותרת "מאחדים את האומה: מחזירים את תאילנד שלנו", והיא מאורגנת על ידי "קבוצת ההגנה על אדמות פוקט" (PLPG) וארגון "Reclaim Thailand". המארגנים צופים השתתפות של אלפי מפגינים מכמה מחוזות באזור ים אנדמן.

לקראת האירוע החריפו הדוברים את הרטוריקה העוינת: הפעיל הפוליטי אקארווט קרייסיסומבאט (המכונה "טה אצ'יווה") הצהיר כי "אינו פוחד מישראל", בעוד מנהיג קבוצת PLPG קרא "למגר לחלוטין" את הפעילות הישראלית ומוסדות חב"ד מתאילנד בטענה לקיומם של עסקים בלתי-חוקיים. בין הנואמים המרכזיים נמנה גם סונדהי לימת'ונגקול, ממובילי תנועת "החולצות הצהובות" לשעבר.

המחאה המתוכננת היא המשך ישיר להפגנה שנערכה מחוץ לבית חב"ד בפאטונג לפני כחודש. הרקע למחאות הוא בדיקות שערכו הרשויות בפוקט בנוגע להיתרי הבנייה והפעילות הפיננסית והחשד שישראלים מעורבים באירועים פליליים בתחומי הבנייה, סחר סמים ואף מסחר בבני אדם.

סגן שר הפנים התאילנדי הביע תמיכה פומבית ביוזמי המאבק, ושר הפנים חתם השבוע על צו השולל את אזרחותו התאילנדית של שליח חב"ד הראשי במדינה, הרב יוסף חיים קנטור, בטענה לשימוש בדרכונו הזר ולחששות ביטחוניים וכלכליים.