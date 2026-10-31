"הרגו אותנו": הרשויות ברוסיה סגרו את העיתון העצמאי 'נובאיה גאזטה' לאחר 30 שנה

ב-2021 קיבל דמיטרי מוראטוב, עיתונאי רוסי ועורך העיתון העצמאי "נובאיה גאזטה", פרס נובל לשלום על מאמציו "להגן על חופש הביטוי, תנאי מקדים לדמוקרטיה ולשלום בר קיימא". אתמול הודיע העיתון על הפסקת פעילותו לאחר שלושים שנה.

"הרגו אותנו", נכתב בהודעה שפרסם צוות העריכה של אחד מכלי התקשורת הביקורתיים ביותר ברוסיה. "ב-9 בנובמבר, נכבה את האורות בבית שבו חיינו במשך שלושים שנה, נכבה את השרתים ונעזוב. העיתון כבר לא קיים. הרשויות ושירות הביטחון הפדרלי הרוסיים כפו על צוות העריכה להפסיק את הפעילות".

העיתון היה אחד מכלי התקשורת הבודדים ברוסיה שביקרו באופן פומבי את המלחמה באוקראינה. כתוצאה מכך, ב-2022 מוסקבה ביטלה את הרישיון שלו ועצרה את העיתונאים שעבדו בו. על פי ההודעה שפורסמה אתמול, צוות העורכים פונה מהמערכת ששכנה בדרך פוטאפובסקי במוסקבה, ופלטפורמת התרומות שדרכה קיבל העיתון תמיכה כספית מהקוראים, נסגרה גם כן.

"הפשיטו אותנו לגמרי מכל המשאבים שלנו", נכתב בהודעת העיתון. "בנקים ניתקו אותנו ואמרו שהם בסך הכול מצייתים לחוקי תאגידים פנימיים. הם לא אומרים לנו שהחוקים נקבעו על ידי שירות הביטחון הפדרלי, FSB, שמוטמע בכל ארגון. הם רואים את המדינה כמגרש משחקים פרטי שלהם".

עוד נטען כי מאז הפלישה לאוקראינה בפרואר 2022, העיתון לא מסוגל לדווח על "האירועים המשמעותיים והטרגיים ביותר של זמננו" וכי הצנזורה שמוטלת עליו "נוגעת בכל התחומים של החיים האזרחיים".

"הרשויות החליטו לחנוק אותנו"

"יש דרכים שונות להרוג", אמר מוראטוב ל-BBC. "הרשויות הרוסיות החליטו לחנוק אותנו. הם חסמו את האתרים שלנו ואסרו על הוצאת המהדורה המודפסת. לאחר מכן הם ביטלו את הרישיון שלנו. העיתונאים שלנו הוכרזו 'סוכנים זרים' והותקפו. כעת איננו יכולים להרוויח עוש כסף. הבנקים מסרבים לקבל את התרומות של הקוראים שלנו. במדינה שלנו יש דיכוי פוליטי. הוא הגיע גם אלינו". גם מוראטוב עצמו הוגדר על ידי הרשויות "סוכן זר" למרות פרס הנובל היוקרתי שבו זכה.

נובאיה גאזטה היה ידוע במהלך השנים כעיתון שאינו פוחד לפרסם תחקירים בנושאים כמו שחיתות, הפרת זכויות אדם וניצול כוח על ידי פקידים וביורוקרטים. לדבריו שישה מהעיתונאים שעבדו בו נהרגו בגין "מילוי החובה המקצועית והאזרחית שלהם", כולל העיתונאית אנה פוליטקובסקיה, שנורתה בראשה בחדר המדרגות של בניין מגוריה לפני עשרים שנה. היא נהגה לסקר בהרחבה את המלחמות בצ'צ'ניה.

מוקדם יותר השנה, נערך חיפוש משטרתי במערכת העיתון העצמאי. עיתונאי ותיק בשם אולג רולודגין נעצר והואשם ב"גישה לא חוקית למידע ממוחשב". העורך הראשי סרגיי סוקולוב נעצר באחרונה לתשאול במשטרה ונערך חיפוש בביתו.

הקוראים השתמשו ב-VPN

למרות ההתנכלויות, נובאיה גזטה המשיך לפעול, אם כי בצורה מצומצמת. הקוראים נאלצו להשתמש ברשתות וירטואליות פיראטיות (VPN) כדי לעקוף את חסימת האתר. אך ביטול הרישיון ומגבלות נוספות שהוטלו עליו, הם מכה קשה ביותר להמשך הפעילות.

"אנחנו בעיצומה של קטסטרופה נוראית", אמר מוראטוב ל-BBC. "דיקטטורות שונות בעולם מבקשות להשליט כאוס. הן משתמשות בכאוס כדי לשלוט במדינות ובאזרחים וכדי לחזק את הכוח האישי. איני יודע מה יקרה כעת. אני יודע שנעשה כל שביכולתנו להישאר נאמנים לערכים שלנו: הזכות האנושית לחיים, הזכות האנושית גוברת על זכויות המדינה".

בהודעה ל-CNN נמסר כי "איננו יכולים להמשיך לעבוד תחת השם 'נובאיה גאזטה'. 'נובאיה' כבר לא קיים. המהדורה האחרונה תפורסם – וזהו. לאחר מכן נעצור ונגבש לעצמנו חיים חדשים".

עיתונאים רוסים עצמאים פרסמו הצהרת תמיכה בנובאיה גאזטה: "הסיפור של העיתון העצמאי החשוב ביותר ברוסיה המודרנית הגיע לסופו. נובאיה היה עיתון ייחודי מהרגע שנוסד עד לרגעיו האחרונים. אין חדר חדשות אחר בשוק בעל כאלה קורות חיים: רשימת התחקירים הפנומנלית והכתבות המצוינות, רשימת הפרסים, כולל פרס נובל לשלום, ורשימת העיתונאים שלו שנרצחו", נכתב בהודעה שפורסמה ב-Meduza – אתר חדשות עצמאי בשפה הרוסית והאנגלית שנוסד בשנת 2014 וממוקם בריגה, בירת לטביה.

נובאיה גזטה נוסד ב-1993 על ידי סרגיי קושנרב, פאבל וושקאנוב, אקרם מורטזייב, דמיטרי סאבוב ודמיטרי מוראטוב. המחשבים הראשונים של המערכת נקנו בעזרתו של נשיא ברית המועצות לשעבר מיכאיל גורבצ'וב.