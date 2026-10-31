זהב לישראל: כפיר נוב זכה באליפות אירופה לנוער בגלישת רוח

כפיר נוב ממועדון השייט מכמורת זכה היום (שבת) באליפות אירופה עד גיל 19 בגלישת רוח בדגם iQFOiL, בסיומו של יום שיוטי מדליות מותח בוורקיזה שביוון, לאחר שגבר על 94 גולשים.

את 16 שיוטי המוקדמות שנערכו במהלך השבוע סיים נוב במקום השלישי עם 54 נקודות, וזכה בכרטיס ישיר לחצי הגמר, שם סיים שני אחרי הקנדי ולנטינו בלואט והעפיל לגמר הגדול. בגמר המתינו לנוב שני המדורגים הראשונים במוקדמות, הטורקי ארטון שנול והפולני לאון יאנקובסקי, שזכו כל אחד בנקודת ניצחון והיו צריכים ניצחון אחד בלבד בגמר כדי להבטיח את הזהב, בעוד שנוב נדרש לשני ניצחונות.

ניצחון בשיוט המכריע העניק לנוב את מדליית הזהב

נוב פתח מצוין וניצח בשיוט הגמר הראשון, כך שגם הוא היה במרחק ניצחון אחד בלבד מהזהב, אך בשיוט השני ניצח בלואט. כך נכנסו ארבעת הגולשים לשיוט השלישי והמכריע, כשכל אחד מהם במרחק ניצחון אחד מהתואר.

בשיוט המכריע זינק נוב היטב ושלט בשיוט מתחילתו, כשהטורקי צמוד אליו וממתין לטעות. בישורת האחרונה, לקראת הסיום, ניסה הטורקי לצאת להתקפה, אך נפל מהגלשן, ונוב חצה ראשון את קו הסיום וזכה בזהב.

כפיר נוב סיפר בסיום התחרות: "קשה לי לתאר במילים את ההרגשה כששנים של עבודה קשה מתכנסות לשבוע אחד מאתגר במיוחד, שלשמחתי הסתיים הכי טוב שאפשר. אני אסיר תודה לכל מי שליווה אותי ותמך בי לאורך כל הדרך, וגאה במיוחד לייצג את ישראל על הבמה הבינלאומית של גלישת הרוח בימים אלו".

שישה ישראלים נוספים בשיוטי המדליות, שניים הבטיחו את מקומם באליפות העולם

עוד שישה גולשים וגולשות העפילו לשיוטי המדליות, כאשר לישראל היה ייצוג בכל אחת מארבע הקטגוריות באליפות. איתמר לוי (שדות ים) סיים במקום השישי בנוער עד גיל 19. נעמה פלטניק (חיפה) סיימה במקום החמישי ואלבה קליין (שדות ים) סיימה במקום השביעי בנערות עד גיל 19. מיי קאופמן (שדות ים) סיימה במקום השישי ונעה קורן (חיפה) במקום העשירי בנערות עד גיל 17, וינאי שפירא (מכמורת) סיים במקום העשירי בנערים עד גיל 17.

התחרות בוורקיזה הייתה תחרות המבחן האחרונה לקביעת נציגי ישראל בדגם iQFOiL לאליפות העולם לנוער של World Sailing, שתתקיים בדצמבר בפורטוגל. כפיר נוב ונעמה פלטניק צברו את מרב הנקודות בסיכום תחרויות המבחן, ובכך הבטיחו את השתתפותם באליפות העולם.

שי בובר, יו"ר איגוד השייט, אמר: "כל הכבוד לכפיר על אליפות מדהימה. נהדר לראות שבכל הקטגוריות הייתה לנו נציגות בעשירייה הראשונה, מה שמראה שגם הצעירים נכנסו היטב לדגם הזה בקמפיין האולימפי השני שלו. נעשתה התקדמות משמעותית בדגמי הנוער, ומשמח שיש הישגיות ודור חדש של גולשים וגולשות ייכנס גם לבוגרים".