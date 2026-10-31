מחאות נגד יוקר המחיה ומצב החינוך ברחבי אירופה, בצרפת מזהירים: "סיכון גבוה מאוד" למהומות

הפגנות נגד יוקר המחיה ובדרישה לשיפור תנאי החינוך מתקיימות היום (שבת), ליל כל הקדושים, ברחבי צרפת ובכמה ערים גדולות בגרמניה, בהן ברלין, מינכן, פרנקפורט וקלן. באיטליה מתקיימות הפגנות במילאנו, בבולוניה ובטורינו, ואילו בספרד נשמעו קריאות לקיום מחאות בברצלונה ובמדריד, אך טרם ברור אם יתקיימו. ניסיונות לארגן הפגנות באמצעות הרשתות החברתיות נעשו גם בהולנד, בבלגיה, בפורטוגל, באוסטריה ובשווייץ.

בצרפת נערכות הפגנות המוניות ברחבי המדינה. המשטרה פרסה 70 אלף שוטרים זו השבת השנייה ברציפות, בניסיון למנוע מהומות אלימות וביזה המונית. בפריז הוסט מסלול צעדת המחאה החוקית לפאתי העיר. שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז, הזהיר מפני "סיכון גבוה מאוד" להפרות סדר, במיוחד לאחר רדת החשיכה. עוד הזהיר כי מפגינים שיכסו את פניהם באמצעות תחפושות למטרות זדוניות עלולים להיקנס ב-150 אירו. "השימוש בליל כל הקדושים כתירוץ לא יהווה סיבה לגיטימית לכיסוי הפנים במרחב הציבורי", אמר.

סוכנות הידיעות AP דיווחה כי בצעדה בפריז בלטו כמה תחפושות ליל כל הקדושים, בהן תחפושת של מייקל ג'קסון בדמות זומבי מתוך הקליפ "Thriller", פיראט וספיידרמן. עוד דווח כי המפגינים המתינו בשלווה, כשהם קוראים קריאות ושרים באמצעות מגפונים.

קורנטן קברו, סטודנט בן 21, סיפר כי הוא מתגורר במעונות סטודנטים בניהול המדינה, שבהם "ישנם כתמי רטיבות לאורך כל החלק התחתון של הקירות, חלקים שלמים מתקלפים, ג'וקים בכל מקום וחולדות".

קברו הביע תקווה שההפגנה הערב תהיה חגיגית ברוח ליל כל הקדושים ותסייע לשנות את התדמית האלימה שדבקה במחאות בצרפת.

משטרת פריז אסרה על צעדות של איגודים מקצועיים ושל תנועת "האפודים הצהובים" במרכז העיר, והורתה למפגינים לצעוד במסלול יחיד לאורך השדרות החיצוניות של הבירה, מפורט דה בניולה לפורט דה שרנטון. איגודים מקצועיים וקבוצות סטודנטים ערערו על ההגבלות בבית המשפט, אך הפסידו במאבק משפטי של הרגע האחרון.

אלפי מפגינים בגרמניה, המארגנים קוראים למחאה בדרכי שלום

גם בגרמניה החלו ההפגנות נגד יוקר המחיה. בברלין מעריכה המשטרה כי כ-5,000 מפגינים התאספו בשער ברנדנבורג, לעומת 10,000 משתתפים לטענת המארגנים. המשטרה הגרמנית דיווחה גם על 1,800 מפגינים במינכן וכ-1,000 בפרנקפורט. בלייפציג דווח על כמה אלפי מפגינים, ובדרזדן על כ-3,000.

המשטרה בקלן לא מסרה נתונים על מספר המשתתפים, אך ציינה כי הוא נמוך "באופן משמעותי" מ-15 אלף, המספר שעליו דיווחו המארגנים, כך על פי העיתון הגרמני "די ולט". בהמשך ביטלה המשטרה את הצעדה בקלן בעקבות כיסוי פנים של חלק מהמשתתפים והדלקת אמצעים פירוטכניים.

מארגני המחאה בגרמניה דחו את אזהרות הרשויות, שלפיהן קבוצות אלימות עלולות לנסות להסתנן להפגנות. הקבוצה העומדת מאחורי המחאות, "Gen Z regelt" ("דור Z מסדר את העניינים"), קראה לתומכיה להפגין בדרכי שלום. על פי הצפי, יותר מ-160 אלף בני אדם צפויים להגיע היום להפגנות, בדרישה להגדיל את המימון לבתי הספר, לנקוט צעדים להתמודדות עם יוקר המחיה הגואה ולפעול בנחישות רבה יותר למען האקלים.