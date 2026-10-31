איזנקוט: "הדלת פתוחה לכל מי שיקבל את העקרונות"; ליברמן: "לא מעוניין בתפקיד יו"ר הכנסת"

יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, הצהיר הערב (שבת) כי בכוונתו לפעול באופן מיידי להקמת ממשלה על בסיס הרוב הפרלמנטרי, תוך הרחבת השותפות הפוליטית ככל האפשר. בהצהרה שפרסם פירט איזנקוט את העקרונות שינחו אותו בהקמת הממשלה ואת הצעדים שבכוונתו לקדם, בהם הקמת ועדת חקירה ממלכתית, קידום חובת שירות לכלל האזרחים וביטול חוקי ההפיכה המשטרית.

"בכוונתי לפעול למימוש הרוב הפרלמנטרי המובהק באופן מיידי, לטובת כלל אזרחי ישראל", אמר איזנקוט. לדבריו, בכוונתו לפעול גם להגדלת מספר המשרתים בצה"ל ולחיזוקם, ולהבטיח תגמול והוקרה ראויים למשרתים. "אל תתנו לאף אחד להטעות אתכם: במדינת ישראל הכנסת היא שנותנת את אמונה בממשלה, ולא להפך", הוסיף.

איזנקוט מציג ארבעה עקרונות להקמת ממשלה: "דלת הממשלה תהיה פתוחה לכל נבחר ציבור"

איזנקוט הזכיר כי במהלך קמפיין הבחירות הציב לעצמו מטרה להקים "ממשלה ציונית ממלכתית עם הסכמה לאומית רחבה ככל האפשר", שתביא לדבריו לריפוי ולשינוי יסודי בכיוונה של ישראל.

הוא הציג ארבעה עקרונות שעליהם תתבסס כל שותפות פוליטית מבחינתו: הכרה בישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית ושוויונית, מחויבות לערכי מגילת העצמאות, חובת שירות צבאי, לאומי או אזרחי לכלל אזרחי ישראל, והכרה בחמאס כארגון טרור ובחובה להשמיד את כוחו הצבאי והשלטוני ברצועת עזה.

"על בסיס עקרונות אלו, בכוונתי להקים ממשלה ציונית וממלכתית, רחבה ככל האפשר", אמר. לדבריו, יפעל בתיאום עם שותפיו להרחבת השותפות, במטרה לממש את רצון הבוחרים ולשפר את מצבה הפנימי והבינלאומי של ישראל.

איזנקוט הבהיר כי הוא אינו שולל שותפות עם חברי כנסת ממפלגות אחרות, כל עוד יקבלו את העקרונות שהציג. "כל חבר כנסת שמוכן לחתום על עקרונות אלו, הוא שותף אפשרי בדרך לכינון ממשלה חדשה וטובה לישראל. דלת הממשלה שנקים תהיה פתוחה לכל נבחר ציבור שמקבל את עקרונות אלו ונכון להתעלות לגודל השעה".

איזנקוט ולפיד נפגשו לתיאום מהלכים, במפלגת ישר! טוענים לפניות מצד הליכוד

על רקע הצהרתו של איזנקוט והמגעים להקמת ממשלה, נפגש הערב איזנקוט עם ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד. השניים דנו בתוצאות הבחירות ובתיאום מהלכים לקראת הרכבת הממשלה.

לפיד כתב ברשת X: "נפגשתי לפני זמן קצר עם גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר! דנו בתוצאות הבחירות ובתיאום מהלכים מתוך מחויבות משותפת לממש את רצון הבוחר".

נפגשתי לפני זמן קצר עם גדי איזנקוט, יו״ר מפלגת ישר! עם איזנקוט. דנו בתוצאות הבחירות ובתיאום מהלכים מתוך מחויבות משותפת לממש את רצון הבוחר. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 31, 2026

במפלגת ישר! טענו כי בשעות האחרונות אנשי הליכוד מתקשרים לחברי המפלגה. בין השמות שהוזכרו בהודעה היו אלמוג כהן, יואב קיש ויעקב ברדוגו. במפלגה תיארו את הפניות כעדות ללחץ בליכוד בעקבות תוצאות הבחירות, וכתבו: "הציבור כולו רואה את הלחץ שלכם מההפסד".

טיבי: "לא נהיה חלק מהממשלה, נתמוך בהחלפת יו"ר הכנסת"

גם ח"כ אחמד טיבי התייחס הערב למגעים להקמת ממשלה. בריאיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" העביר מסר לאיזנקוט, שלפיו מפלגתו מעוניינת להקל על הקמת הממשלה, אך אינה מתכוונת להיות חלק ממנה. טיבי הבהיר כי המפלגה תתמוך בהחלפת יו"ר הכנסת.

דגל התורה תתייעץ עם הרבנים לקראת המו"מ הקואליציוני, ליברמן: "לא אהיה יו"ר הכנסת"

חברי הכנסת של דגל התורה צפויים להגיע הערב לבתיהם של הרב דב לנדו והרב משה הלל הירש, כדי לקבל את ברכתם לקראת הקדנציה החדשה ולהתייעץ עמם בנוגע למשא ומתן הקואליציוני.

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדיווחים על האפשרות שידרוש את תפקיד יו"ר הכנסת והכחיש כי הוא מעוניין בו.

"אנשי הזדון לא נחים לרגע אחד. קיבלתי כמה וכמה פניות לגבי דרישת תפקיד יו"ר הכנסת. אין לי שום רצון ושום כוונה להיות יו"ר הכנסת", כתב ליברמן ברשת X.

אנשי הזדון לא נחים לרגע אחד. קיבלתי כמה וכמה פניות לגבי דרישת תפקיד יו״ר הכנסת. אין לי שום רצון ושום כוונה להיות יו״ר הכנסת. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) October 31, 2026