גבר בן כ-30 נפצע אנוש בהתנגשות רכב בעמוד בבאר שבע

גבר בן כ-30 נפצע הערב (שבת) באורח אנוש לאחר שרכבו התנגש בעמוד ברחוב חיל ההנדסה בבאר שבע. צוותי מד"א שהוזעקו למקום חילצו אותו מהרכב כשהוא ללא דופק וללא נשימה, העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה תוך ביצוע פעולות החייאה.

ממד"א נמסר כי הדיווח על התאונה התקבל בשעה 20:28 במוקד 101 במרחב נגב.

חובשות רפואת החירום במד"א, בת אל אילייב ואיה פרץ, סיפרו: "מדובר בתאונה קשה מאוד. כשהגענו למקום ראינו רכב שהתנגש בעמוד, ובתוכו היה לכוד גבר כבן 30 כשהוא ללא דופק וללא נשימה. הוא חולץ מהרכב, הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה, והוא פונה לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה".