אלפים קראו להקמת ממשלה בשיתוף המפלגות הערביות, מאות פעילי ימין הפגינו מנגד

אלפים השתתפו הערב (שבת) במחאות ברחבי הארץ, בקריאה להקמת ממשלה בשיתוף המפלגות הערביות. ההפגנה המרכזית התקיימה בכיכר הבימה בתל אביב, שם התאספו גם מאות פעילי ימין שהתנגדו למהלך ודרשו לקיים בחירות חוזרות.

מחאות נוספות התקיימו בירושלים ובחיפה, בהשתתפות מאות בני אדם, וכן בבאר שבע ובצומת ראס עאמר, סמוך לטירה ולטייבה. בתל אביב קראו המשתתפים "בשותפות, בשוויון, מחליפים את השלטון" ו"העם נתן לכם את הגב, תקימו ממשלה עכשיו". בהמשך צעדו לעבר כיכר רבין.

פעילי ימין נכנסו למתחם המחאה בכיכר הבימה, אחד מהם עוכב

המשטרה הקצתה אזור נפרד למפגיני הימין בכיכר הבימה, אולם כמה עשרות מהם הגיעו למתחם שיועד לתומכי הקמת הממשלה בשיתוף המפלגות הערביות. בהמשך צעדו גם הם לכיוון כיכר רבין, לצד המפגינים האחרים, תוך השמעת קריאות נגד שיתוף המפלגות הערביות בממשלה וקריאות בגנות ערבים.

במהלך האירוע עיכבו השוטרים אחד מפעילי הימין. לפי מקור במשטרה, הוא קרא למשתתפים להיכנס למתחם המחאה של תומכי שיתוף הפעולה היהודי-ערבי, ונחשד בהפרת הסדר הציבורי.

הפגנות הקוראות לשיתוף המפלגות הערביות בהקמת הממשלה נערכו גם ביום חמישי. כ-200 בני אדם התאספו אז סמוך לביתו של יו"ר ישר!, גדי איזנקוט, בהרצליה. מחאות נוספות התקיימו בירושלים ובחיפה.