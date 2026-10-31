גבר בן 31 נפצע קשה באירוע ירי בזמר, המשטרה פתחה בחקירה

גבר בן 31 נפצע באורח קשה הערב (שבת) באירוע ירי ביישוב זמר שבאזור השרון. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא מורדם ומונשם, וסובל מפציעות חודרות. לפי המשטרה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.

ממד"א נמסר כי הדיווח על האירוע התקבל בשעה 22:36 במוקד 101 במרחב שרון. חובש בכיר במד"א מוחמד ושאח וחובש רפואת חירום מוחמד פטימה סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו גבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה, וסובל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים, הרדמה והנשמה ופינינו אותו בניידת טיפול של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב".

שוטרי תחנת טייבה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. במקביל, הם מבצעים סריקות לאיתור החשוד בירי ואוספים ממצאים מהזירה.