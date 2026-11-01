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מזג האוויר

מזג האוויר: מעונן חלקית, ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב הארץ

היום יהיה מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה | מחר תחול עלייה חדה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב | בשלישי תורגש התקררות ניכרת והטמפרטורות ישובו לממוצע העונתי

יום בהיר בתל אביב (צילום ארכיון: shutterstock)
יום בהיר בתל אביב (צילום ארכיון: shutterstock)
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עדכון אחרון: 01.11.2026 | 7:04
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    מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. במהלך הלילה יוסיף להיות מעונן חלקית, עם עננות בגובה רב ובינוני.

    מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב. מזג האוויר יהיה חם מהרגיל ויבש עד שרבי ברוב אזורי הארץ, לצד עננות גבוהה חלקית.

    ביום שלישי תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים.

    ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד מעונן, עם עננות בגובה בינוני ורב. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.

    הטמפרטורות החזויות להיום והלילה: ירושלים 13–22, תל אביב 17–26, חיפה 19–24, צפת 14–22, קצרין 17–25, טבריה 18–28, נצרת 18–26, עפולה 16–27, בית שאן 19–29, לוד 17–26, אשדוד 18–26, עין גדי 21–26, באר שבע 15–26, מצפה רמון 15–23 ואילת 20–29.

     

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    תגיות:
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