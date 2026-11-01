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צבא וביטחון

חסימות תנועה באזור הבקו"ם עקב הפגנת חרדים מהפלגים הקיצוניים נגד הגיוס

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עדכון אחרון: 01.11.2026 | 8:36
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עשרות חרדים מהפלגים הקיצוניים הפגינו הבוקר (ראשון) מחוץ ללשכת הגיוס בתל השומר (הבקו"ם) וניסו לחסום את הכניסה לבסיס, במחאה נגד גיוס חרדים לצה"ל. המפגינים נצפו צועקים על חיילים ואזרחים חרדים שנכנסו לבסיס וחסמו מספר צירי תנועה באזור.

ממשטרת ישראל נמסר כי שוטריה ממשיכים במאמץ לשמירת הסדר הציבורי בהמשך להפגנה בלתי חוקית המתקיימת מחוץ לבסיס צה"ל תל השומר החל משעות הבוקר. במקום בכוחות מתוגברים לשמירה על הסדר הציבורי, לצד הכוונת התנועה. עוד נמסר מהמשטרה כי רחוב יעקב דורי פינת גילדסגיים, שער שלכת ונחל דן נחסמו לכיוון לשכת הגיוס.

תגיות:
פעמון

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