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בחירות 2026

טראמפ ונתניהו שוחחו ברקע אפשרות לתקיפה באיראן; גולן: "לנתניהו אין אמון ציבורי לניהול המערכה"

בדיווח בוול סטריט ג'ורנל על שיחת מנהיגי ארה"ב וישראל לא צוינו הנושאים שעלו בה, אך נכתב כי השיחה התקיימה ברקע ההכנות של ארצות הברית לחידוש התקיפות באיראן | יו"ר 'הדמוקרטים': "אסור לתת לביטחון ישראל להפוך לכלי במאבק ההישרדות הפוליטי של נתניהו"

כרזת בחירות של 'הליכוד' בה מופיעים ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ (צילום ארכיון: יונתן זינדל/פלאש90)
כרזת בחירות של 'הליכוד' בה מופיעים ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ (צילום ארכיון: יונתן זינדל/פלאש90)
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עדכון אחרון: 01.11.2026 | 11:09
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נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שוחחו אתמול (שבת), כך דווח בוול סטריט ג'ורנל, מפי גורמים מקורבים לשניים. בדיווח לא פורטו הנושאים שעלו בשיחה, אך צוין כי היא התקיימה ברקע ההכנות של ארצות הברית לחידוש התקיפות באיראן, כדי לתאם עמדות עם בעלת בריתה במזרח התיכון.

ימים אחדים טרם שיחה זו, נפגש טראמפ עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום), אדמירל בראד קופר, כדי לדון באפשרויות הצבאיות בנוגע לאיראן. עם זאת, טראמפ גם אמר אתמול במענה לשאלות כתבים כי: "איראן רוצה לעשות עסקה, נראה מה יצא מזה. השיחות הולכות היטב אבל איראן לא אמינה, הם עושים עסקה ואז נסוגים. אנחנו לא ממהרים בנוגע למשא ומתן".

"לנתניהו אין את האמון הציבורי, הלגיטימציה והיכולת לנהל את המערכה נגד איראן"

"הסיכוי למערכה נוספת מול איראן גובר. אני מתריע: לנתניהו אין את האמון הציבורי הנדרש לניהול מערכה כזו", כך פרסם היום (ראשון) יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים' יאיר גולן ברשתות החברתיות, והוסיף כי לראש הממשלה נתניהו גם אין "לגיטימציה מוסרית או אפילו יכולת בסיסית" להנהיג את ישראל במלחמה זו.

יו&quot;ר הדמוקרטים יאיר גולן בכינוס מפלגתו בתום יום הבחירות (צילום ארכיון: יהושע יוסף/פלאש90)
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן בכינוס מפלגתו בתום יום הבחירות (צילום ארכיון: יהושע יוסף/פלאש90)

גולן אף הלבתייחס לראשי גוש השינוי כמי שמסוגלים יותר לנהל את המערכה: "גדי איזנקוטאביגדור ליברמןנפתלי בנט ואני מכירים היטב את מערכת הביטחון. יש לנו יכולת, ניסיון והיכרות עמוקה עם המערכת. אנחנו מחויבים לפעול יחד למען ביטחון ישראל".

גולן מחה נגד המשך קבלת ההחלטות על ידי מנהיגי הממשלה היוצאת: "בינתיים, נתניהו, ישראל כ"ץ ובן גביר ממשיכים להחזיק בעמדות מפתח. זו סכנה לישראל. זה חייב להיגמר". הוא הדגיש כי החלפת הממשלה חשוב ודחופה למען ביטחון ישראל: "אסור לתת לביטחון ישראל להפוך לכלי במאבק ההישרדות הפוליטי של נתניהו. לכן הקמה של ממשלה חלופית כמה שיותר מהר היא קריטית, ביטחון ישראל ואזרחיה מונח על הכף".

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פעמון

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