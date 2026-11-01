טראמפ ונתניהו שוחחו ברקע אפשרות לתקיפה באיראן; גולן: "לנתניהו אין אמון ציבורי לניהול המערכה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שוחחו אתמול (שבת), כך דווח בוול סטריט ג'ורנל, מפי גורמים מקורבים לשניים. בדיווח לא פורטו הנושאים שעלו בשיחה, אך צוין כי היא התקיימה ברקע ההכנות של ארצות הברית לחידוש התקיפות באיראן, כדי לתאם עמדות עם בעלת בריתה במזרח התיכון.

ימים אחדים טרם שיחה זו, נפגש טראמפ עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום), אדמירל בראד קופר, כדי לדון באפשרויות הצבאיות בנוגע לאיראן. עם זאת, טראמפ גם אמר אתמול במענה לשאלות כתבים כי: "איראן רוצה לעשות עסקה, נראה מה יצא מזה. השיחות הולכות היטב אבל איראן לא אמינה, הם עושים עסקה ואז נסוגים. אנחנו לא ממהרים בנוגע למשא ומתן".

"לנתניהו אין את האמון הציבורי, הלגיטימציה והיכולת לנהל את המערכה נגד איראן"

"הסיכוי למערכה נוספת מול איראן גובר. אני מתריע: לנתניהו אין את האמון הציבורי הנדרש לניהול מערכה כזו", כך פרסם היום (ראשון) יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים' יאיר גולן ברשתות החברתיות, והוסיף כי לראש הממשלה נתניהו גם אין "לגיטימציה מוסרית או אפילו יכולת בסיסית" להנהיג את ישראל במלחמה זו.

גולן אף הלבתייחס לראשי גוש השינוי כמי שמסוגלים יותר לנהל את המערכה: "גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן, נפתלי בנט ואני מכירים היטב את מערכת הביטחון. יש לנו יכולת, ניסיון והיכרות עמוקה עם המערכת. אנחנו מחויבים לפעול יחד למען ביטחון ישראל".

גולן מחה נגד המשך קבלת ההחלטות על ידי מנהיגי הממשלה היוצאת: "בינתיים, נתניהו, ישראל כ"ץ ובן גביר ממשיכים להחזיק בעמדות מפתח. זו סכנה לישראל. זה חייב להיגמר". הוא הדגיש כי החלפת הממשלה חשוב ודחופה למען ביטחון ישראל: "אסור לתת לביטחון ישראל להפוך לכלי במאבק ההישרדות הפוליטי של נתניהו. לכן הקמה של ממשלה חלופית כמה שיותר מהר היא קריטית, ביטחון ישראל ואזרחיה מונח על הכף".