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משפט ופלילים

עמיר אבו חמדה, בן 25 מירכא, נורה למוות בעוספיה - הרקע פלילי

עמיר אבו חמדה, בן 25 תושב ירכא (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א')
עמיר אבו חמדה, בן 25 תושב ירכא (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א')
יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
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עדכון אחרון: 01.11.2026 | 10:30
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עמיר אבו חמדה, בן 25 תושב ירכא, נרצח הבוקר (ראשון) בירי בעוספיא. ממשטרת ישראל נמסר כי הוא נורה בשכונת מגורים ביישוב וכי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.

פראמדיקית מד"א ולריה זוייב, סיפרה: "כשהגענו למקום ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

ביום שישי נרצח חסן אבו רקיק, בן 23, בירי בתל-שבע. מלבד מקרה הרצח, במהלך סוף השבוע נפצעו כ-11 אנשים באירועי אלימות בחברה הערבית.

חסן אבו רקייק, נרצח ביום שישי בתל שבע (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א')
חסן אבו רקייק, נרצח ביום שישי בתל שבע (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א')

על-פי ארגון יוזמות אברהם 193 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, בהם 184 אזרחים ו-9 תושבים.

תגיות:
פעמון

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