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בחירות 2026

החשודים בשוחד בחירות לטובת רע"ם צפויים להשתחרר; המשטרה תבקש תנאים מגבילים

לפי דיווחים, 3 החשודים ככל הנראה ישתחררו היום, לאחר שחרף המידע שהועבר ע"י ממלא מקום ראש סגל לשכת ראש הממשלה, לא הצליחה המשטרה לבסס תשתית ראייתית מספקת

חברי מפלגת רע"ם ופעילי ופעילים בכינוס בסחנין בתום יום הבחירות (צילום: מיכאל גלעדי/פלאש90)
חברי מפלגת רע"ם ופעילי ופעילים בכינוס בסחנין בתום יום הבחירות (צילום: מיכאל גלעדי/פלאש90)
איתי גיל לב
איתי גיל לב
כתב
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עדכון אחרון: 01.11.2026 | 11:48
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שלושת פעילי רע"ם שנעצרו בליל הבחירות בחשד לשוחד בחירות צפויים להשתחרר היום (ראשון), לאחר שלא התגבשה בחקירה תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות, כך דווחים. השלושה יובאו בשעה 12:00 לבית משפט השלום בבאר שבע, שם תבקש המשטרה לשחררם בתנאים מגבילים.

הפעילים נעצרו ביום שני בערב בעקבות מידע שהעביר למשטרה עידו נורדן, ממלא מקום ראש סגל לשכת ראש הממשלה. ברשותם נתפסו כעשרת אלפים שקלים במזומן, שלפי החשד נועדו להשפיע על הצבעת בוחרים בפזורה הבדואית בנגב לטובת רע"ם. ארבעה חשודים נוספים שנעצרו בפרשה שוחררו כעבור יממה.

החקירה נפתחה ביחידת ההונאה בדרום והועברה ללהב 433. רע"ם טענה כי המעצרים נועדו לפגוע בהצבעה למפלגה, והגישה תלונה לוועדת הבחירות המרכזית.

תגיות:
פעמון

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