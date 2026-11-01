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חינוך ורווחה

הסתדרות המורים השביתה גן בב"ש לשעתיים עקב מקרה של אלימות מילולית

לאחר שאב לילדה בגן צעק קללות ואיומים על גננת, שנאלצה לפנות לאחר מכן לסיוע רפואי, הודיעה הסתדרות המורים השעתיים הראשונות יוקדשו להסברה | יו"ר האגף לגיל הרך בהסתדרות המורים: "גננות לא יתמודדו לבדן עם איומים ואלימות"

גן ילדים ריק (אילוסטרציה: יוסי אלוני/פלאש90)
גן ילדים ריק (אילוסטרציה: יוסי אלוני/פלאש90)
מיכל מרנץ
מיכל מרנץ
כתבת חינוך
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עדכון אחרון: 01.11.2026 | 12:49
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בעקבות אירוע של אלימות מילולית, גן הילדים 'תבור' בבאר שבע התחיל היום (ראשון) את יום הלימודים ב-10:00 בבוקר. הסתדרות המורים הודיעה על הצעד ביום שישי האחרון. השעתיים הראשונות יוקדשו להסברה על ידי ד"ר אליעזר וינוגרד, מ"מ מזכ"לית הסתדרות המורים ויו"ר סניף באר-שבע והסביבה בהסתדרות המורים.

במהלך איסוף של בתו מהגן, צעק אב על הגננת קללות בוטות ואיומים קשים תוך שהתקרב אליה באופן מאיים. הגננת ביקשה מהאב להירגע ולהנמיך את קולו. מנהלת אשכול הגנים שנכחה במקום התערבה אף היא בניסיון להרגיע אך ללא הואיל. בעקבות האירוע, הגננת חשה ברע ופנתה לסיוע רפואי והגישה תלונה במשטרה. זהו אירוע האלימות השני בו מעורב האב נגד הצוות החינוכי של הגן.

ענת דדון, יו"ר האגף לגיל הרך בהסתדרות המורים: "אלימות של הורים כלפי אנשי חינוך מערערת את הסמכות החינוכית, פוגעת בתחושת הביטחון של הצוות ומחלחלת אל המרחב שבו נמצאים הילדים. כאשר גננת מסיימת אירוע כזה כשהיא נזקקת לטיפול רפואי וחוששת לשלומה במקום עבודתה, מדובר בפגיעה חמורה שאסור לנרמל. הסתדרות המורים תעמוד לצד הגננת ותדרוש פעולה ברורה שתבטיח את שלומה ותמנע הישנות של מקרים מסוג זה. גננות לא יתמודדו לבדן עם איומים ואלימות. נעמוד לצידן כחומה בצורה".

תגיות:
פעמון

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