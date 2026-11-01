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תשתיות וסביבה

27 אנשים נהרגו בתאונות דרכים באוקטובר לעומת 40 הרוגים בספטמבר

זהו החודש הראשון ב-2026 שבו מספר ההרוגים בכבישים ירד מתחת ל-30, למעט חודש מרץ שבו נערך מבצע 'שאגת הארי' | ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים מעריכים: הירידה קשורה במאמצי אכיפה משמעותיים שהחלו בתוואי העירוני

כוחות החילוץ בזירת תאונה בצומת בפל-ים בה נהרג גבר בן כ-40 ב-8 באוקטובר 2026 (צילום: תיעוד מבצעי - מד"א)
כוחות החילוץ בזירת תאונה בצומת בפל-ים בה נהרג גבר בן כ-40 ב-8 באוקטובר 2026 (צילום: תיעוד מבצעי - מד"א)
אמיתי פרץ
אמיתי פרץ
כתב תשתיות וסביבה
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עדכון אחרון: 01.11.2026 | 13:57
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27 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בחודש אוקטובר, כך עולה מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד). על פי הנתונים, מתחילת השנה הלועזית נהרגו בסך הכל 368 בני אדם בתאונות הדרכים, ו-1,331 נוספים נפצעו קשה.

מדובר בירידה ניכרת לעומת חודש אוקטובר 2025, אז נהרגו 42 בני אדם, וכן מספטמבר 2026, אז נהרגו 40 בני אדם בדרכים. עוד מוקדם לקבוע האם מדובר בשינוי מגמה, אולם מדובר בחודש הראשון מתחילת 2026 שבו ירד מספר ההרוגים מתחת לסף ה-30, למעט חודש מרץ, שבמהלכו התחולל מבצע 'שאגת הארי' שהביא לצמצום התנועה בדרכים. ברלב"ד משערים בזהירות שיתכן שהירידה קשורה במאמצי אכיפה משמעותיים שהחלו בתוואי העירוני.

בין ההרוגים בחודש אוקטובר נמנו 8 הולכי רגל, 7 נוסעים ברכב פרטי, 2 נוסעים באופנוע, 2 רוכבי אופניים, ו-3 הרוגים שנסעו בכלי רכב זעירים, דוגמת קורקינטים, אופניים חשמליים וכו', ועוד מספר הרוגים בקטגוריות רכב אחרות, או כאלו שהוגדרו כ'לא ידוע'.
בין ההרוגים, 13 נהרגו בדרך עירונית, ו-13 בדרך בין-עירונית. אדם אחד נהרג בדרך שמוגדרת כ'שטח'.

תגיות:
פעמון

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