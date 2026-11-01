קבלה מותאמת לתואר שני, עבודה במקום מבחן וסיוע ל'גוררי תואר': פורסם המתווה למשרתי קבע ומילואים

מתווה המילואים של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) לשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ז) פורסם היום (ראשון), וכולל שורה של הקלות כגון הרחבה של מנגנון הערכה חלופית, סיוע ל'גוררי' תואר, הקלה בתנאי קבלה לתואר שני וסיוע ללומדים בתארים מתקדמים.

על פי המתווה, ההקלות נקבעות בהתאם למספר ימי המילואים ואופי השירות ונחלקות לשלוש קבוצות:

קבוצה 1 – סטודנטים ששירתו פחות מ-21 ימי מילואים בסמסטר.

קבוצה 2 – סטודנטים שמשרתים בשירות קבע לא קדמי ( אינם ביחידות לוחמות או בקו האש הראשון, או שממלאים תפקידים עורפיים) וסטודנטים ששירתו במשך יותר מ-21 ימי מילואים.

קבוצה 3 – קבוצת הזכאות הגבוהה ביותר: סטודנטים שמשרתים בשירות קבע קדמי (יחידות מבצעיות קדמיות או בתפקידים ייעודיים בקו המגע ובלחימה) וסטודנטים שמשרתים את מקסימום ימי מילואים.

בני ובנות זוג

קבוצה נוספת היא בני ובנות זוג של משרתי המילואים ומשרתי הקבע שלהם ילד משותף עד גיל 13. ההקלות נקבעות בהתאם לקבוצת ההשתייכות של הסטודנטים – 1 ,2 ,3.

מנגנון הערכה חלופית כולל עבודה במקום בחינה, בחינה מותאמת או הציון הגבוה מבין שני מבחנים במועדים שונים. המנגנון יורחב לכל הסטודנטים משרתי המילואים ומשרתי הקבע, בהתאם לימי המילואים שלהם: סטודנטים המשוייכים לקבוצה 3 יהיו זכאים להערכה חלופית בשלושה קורסים; וסטודנטים המשויכים לקבוצה 2 יהיו זכאים לקורס אחד או שניים בהתאם לאופי השירות. בנוסף יתקיימו מועדי בחינה מותאמים ומיצוי פטור מנקודת זכות.

בעקבות שירות המילואים הממושך, חלק ממשרתי המילואים נאלצו להמשיך את לימודיהם האקדמיים מעבר לזמן המוגדר של התואר. המתווה כולל מתן התאמות בהתאם לקבוצת ימי המילואים או סוג שירות הקבע.

הקלה אחרת נוגעת לחומר הלימוד: השיעורים יוקלטו ויישמרו למשך שלושה חודשים מסוף הסמסטר שבו התקיים הקורס. זאת לצד השלמת החומר באופן פרטני.

כדי להבטיח שזכאותם של משרתי המילואים למלגת דיקאן או רקטור לא תיפגע, יופחת היקף הנקודות המינימלי הנדרש מהם להתמודדות על המלגה ב-10% לעומת שאר הסטודנטים.

חלק מההקלות מיועדות לסטודנטים בתארים מתקדמים: דחיית מועדי הגשות, התחשבות בשלום של מלגות המחקר ובניית תוכנית התאמות פרטניות לסטודנטים שמחקרם נפגע בעקבות השירות. במקרים בהם הציון 'עובר בינארי' עלול לפגוע בקבלה לתואר השני, רשאי הסטודנט להשתמש בציון מסוים כדי להתקבל, ללא פגיעה בחישוב הממוצע של התואר הראשון. 'עובר בינארי' הוא ציון המיועד לסטודנטים משרתי המילואים ומשמעותו ציון 'עובר' או 'לא עובר', ללא קשר לציון המספרי.

"דואגים להם לא רק כשהם במדים"

מתווה מילואים הוא המתווה הרביעי שהמועצה להשכלה גבוהה מפרסמת מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. מנכ"לית מל"ג-ות"ת, ד"ר מאיה לוגסי בן חמו: "המתווה לתשפ"ז, שגובש בשיתוף כלל הגורמים במערכת ההשכלה הגבוהה, התאחדות הסטודנטים וצה"ל, מרחיב את ההתאמות לכל תחומי הלימוד, נותן מענה לסטודנטים ששירותם הממושך פגע ברצף לימודיהם ועיכב את השלמת התואר, ומרחיב את מעגל הזכאים לבני ובנות זוג של משרתים. דגש מיוחד ניתן לסטודנטים לתארים מתקדמים ולהמשך המחקר. משימתנו היא שכל המשרתות והמשרתים יוכלו להשלים את לימודיהם, להשתלב בשוק התעסוקה ולממש את יכולותיהם. הם מהווים דוגמה לאחריות ולנתינה, אנו גאים בהם ונמשיך לעמוד לצידם. הבטחת הצלחתם היא חובתנו המוסרית והשקעה חיונית בעתיד המשק והחברה בישראל".

ראש אגף כוח אדם בצה"ל, אלוף דדו בר כליפא: ״שנה ארוכה נוספת שבה אנשי הקבע והמילואים נושאים על כתפיהם בגאון את ביטחון המדינה, מעמידה בפנינו חובה ודרישה חד משמעית: לראות אותם ואת צרכיהם גם בצאתם ללימודים, להוכיח שאנחנו דואגים להם לא רק כשהם במדים, אלא גם כשהם בתקופת הלימודים".

יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, סיון קורן: "בשלוש השנים האחרונות סטודנטים וסטודנטיות נתנו מעצמם הכול למען המדינה. האחריות שלנו היא לוודא שהם לא ישלמו על כך מחיר אקדמי או מקצועי. לאורך המלחמה פעלנו כדי להפוך את צורכי הסטודנטים בשטח למענים ממשיים, תוך שמירה על איכות התואר ודאגה גם לעתידם המקצועי. המתווה החדש מרחיב את ההתאמות ומספק רשת ביטחון משמעותית יותר למשרתים, כדי שיוכלו להשלים את לימודיהם ולממש את הפוטנציאל שלהם".