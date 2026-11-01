ג'ודוקאים ישראלים קטפו בסוף השבוע מדליית כסף, 2 מדליות זהב ומדליית ארד

הג'ודוקא רז הרשקו זכתה אתמול (שבת) במדליית הכסף בגראנד סלאם אבו דאבי. איתי ביביטקו (עד 81 ק"ג) ויונתן וקסלר (עד 60 ק"ג) זכו במדליות זהב באליפות אירופה עד גיל 23 בנאפולי באיטליה, ואילי חיון (עד 52 ק"ג) זכתה במדליית הארד.

הרשקו (מעל 78 ק"ג) החלה את היום בניצחון ביתרון עונשים ברבע הגמר על ג'יוואנה סנטוס הברזילאית, המשיכה עם ניצחון נוסף בעונשים על אריקה סימונטי האיטלקייה בחצי הגמר. בקרב הגמר התמודדה מול הלנה ווקוביץ הקרואטית. הרשקו ספגה שני עונשים מוקדמים והעונש השלישי הכריע את ההתמודדות לזכות הקרואטית.

ביביטקו (עד 81 ק"ג) החל את יום הקרבות עם ניצחון בשני וואזרי שהקנו לו איפון על איאסון קוטציגיאנידיס היווני, המשיך עם ניצחון בשמינית הגמר ביתרון יוקו על אלכסה בובאלו הסרבי, וברבע הגמר ניצח עם 3 יוקו את ווסיליג' גרוצ'יץ הסרבי. בחצי הגמר גבר באיפון מרשים על אירמן גורג'ן הטורקי. בגמר התחרות המשיך במומנטום המצוין וניצח באיפון מרשים נוסף בתוך פחות מדקה את מרטין בריקי ג'נסין הנורבגי.

וקסלר (עד 60 ק"ג) החל את יום הקרבות בסיבוב השני עם ניצחון בעונשים על אולקסנדר קליפינין האוקראיני, המשיך בניצחון ביתרון יוקו ברבע הגמר על וואה אגחסיאן הארמני, ובחצי הגמר גבר בניצחון ביתרון יוקו על לוקה גדילה הגיאורגי. בקרב הגמר התמודד מול פיאטרו אנדריני האיטלקי, השיג וואזרי ושמר עליו עד לסיום ההתמודדות.

חיון (עד 52 ק"ג) החלה את יום הקרבות בסיבוב השני עם ניצחון באיפון על טטיאנה לימצייאבה האוקראינית, אך נוצחה ברבע הגמר בידי בוג'אנה סאביץ' הסרבית. בעקבות ההפסד נשרה לבית הניחומים, שם גברה בניצחון באיפון על נינו טטרישווילי הגיאורגית והעפילה לקרב על המדליה. בקרב על הארד התמודדה מול מרהריטה מירושניצ'נקו האוקראינית, שעליה גברה בריתוק באיפון.

שני הרשקו, מאמן העל של הנבחרת: "סוף שבוע של מדליות והישגים מרשימים לנבחרות ישראל. גאווה גדולה בספורטאים ובצוותים המקצועיים של נבחרות הגברים והנשים. ההישגים משקפים את העומק, האיכות והעבודה המקצועית המתמשכת בכל הגילאים".