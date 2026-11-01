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חינוך ורווחה

סקר הלמ"ס: עלייה ניכרת בשביעות הרצון מהשירותים בביטוח הלאומי

81% מהערבים ו-66% מהיהודים שקיבלו שירותים בביטוח הלאומי העריכו את תפקודו באופן חיובי לעומת 62% מהערבים ו-52% מהיהודים שהעידו על כך ב-2015 | במחלקות לשירותים חברתיים 74% מהיהודים ו-61% מהערבים היו מרוצים מהשירות שניתן

המוסד לביטוח לאומי (צילום: shutterstock)
המוסד לביטוח לאומי (צילום: shutterstock)
יהל פרג'
יהל פרג'
כתב רווחה
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עדכון אחרון: 01.11.2026 | 16:27
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נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (ראשון) מצביעים על שביעות רצון רחבה של הישראלים מהשירותים הניתנים להם בביטוח הלאומי. 72% מקרב מקבלי השירותים, 1.9 מליון בשנת 2025, דיווחו על כך שהם מרוצים, ו-81% מהערבים ו-66% מהיהודים העריכו את תפקודו באופן חיובי.

הנתונים מצביעים על עלייה ניכרת בשביעות הרצון מהביטוח הלאומי, הן בקרב המטופלים והן בקרב כלל האוכלוסייה. בסקר הקודם שנערך בשנת 2015, רק 42% מהציבור הרחב הביעו שביעות רצון תפקוד המוסד לביטוח לאומי, ובקרב אלה שהשתמשו בו היו הנתונים מעט חיוביים יותר כש-62% מבין הערבים ו-52% מהיהודים העידו על תפקודו הטוב של המוסד.

הסקר החברתי 2025: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי המוסד לביטוח לאומי והמחלקות לשירותים חברתיים (תרשים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
הסקר החברתי 2025: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי המוסד לביטוח לאומי והמחלקות לשירותים חברתיים (תרשים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

מהסקר עולה גם כי כ-326 אלף ישראלים השתמשו בשירותים של המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, ושם מדד שביעות הרצון מהשירות פחות גבוה – 74% בקרב היהודים לעומת 61% מהערבים. שיעור הערבים המקבלים שירותים מהמחלקות רחב יותר, 7.3% לעומת 4.6% מתוך חלקם באוכלוסייה.

64% מהפונים בשנה האחרונה למחלקות לשירותים חברתיים העריכו את תפקודן כשוויוני, ללא הבדל מגזר, מין וגיל. גם כאן, בהשוואה לעשור קודם, חלה עלייה בשיעור המעריכים באופן חיובי את ההיבט הזה בתפקוד המוסד, כשבשנת 2015 52% חשו כך.

בציבור הערבי אמנם העריכו בחיוב את שירותי הביטוח הלאומי, אך בשאלה אם הביטוח הלאומי מספק שירותים באופן שוויוני לכל קבוצות האוכלוסיה, 17% מהיהודים השיבו בשלילה לעומת 23% מהערבים. ביחס מחלקות לשירותים חברתיים, 29% מהיהודים דיווחו כי השירות לא עזר להם להתמודד עם הבעיה בגינה פנו לסיוע, לעומת 45% אצל הערבים.

תגיות:
פעמון

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