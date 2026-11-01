נתיב תחבורה ציבורית חדש נפתח בכביש בגין בירושלים, לכיוון הר החוצבים

עיריית ירושלים הודיעה הבוקר (ראשון) על פתיחתו של נתיב חדש שנבנה בכביש בגין, ממנהרות ליפתא ועד הר החוצבים. הנתיב, שיהיה הרביעי בכביש וישמש כנתיב תחבורה ציבורית, הוא חלק מפרויקט נת"צים רחב יותר של משרד התחבורה ועיריית ירושלים, ונועד לאפשר זרימת אוטובוסים טובה יותר בכביש. עם זאת, בשלב זה יפעל הנתיב רק בכיוון אחד, לכיוון הר החוצבים, כשהמקטע בכיוון ההפוך צפוי, על פי ההודעה, להיפתח רק בינואר 2027.

הנתיב החדש אינו בא על חשבון הנהגים הפרטיים, שכן הפרויקט כלל הרחבה של הכביש משלושה לארבעה נתיבים. כמו כן, הפרויקט, שבוצע בידי חברת מוריה, כולל גם הקמת גשר חדש לתחבורה ציבורית, לצד שביל אופניים ודרך להולכי רגל.

ביקורת על התמשכות העבודות ועל העומסים בעיר

הנתיב החדש נפתח לאחר חודשיים של חסימות נרחבות. כמו בעבודות תשתית רבות בירושלים בשנים האחרונות, נמתחה ביקורת רבה מצד תושבי העיר על התמשכות העבודות ועל היקפי ההשבתה, שעד כה לא הצליחו להפחית את העומסים בעיר.

בריאיון ל'דבר' בחודש פברואר טען מומחה התחבורה יוסי סעידוב, מייסד ארגון 15 דקות, כי האסטרטגיה של העיר שמה במקום הראשון את פיתוח הכבישים, ואילו חיזוקה של התחבורה הציבורית נדחק, דבר הגורם לעומסים כבדים. "הכבישים נבנים, אבל הרכבת והרק"ל באיחור עצום, והאוטובוסים נפגעים", אמר סעידוב. "רק לפני שנתיים נפתח כביש 16 לירושלים, כשנה לפני הזמן המתוכנן, בין היתר בגלל הקורונה. באותו הזמן בערך הסתיימו סוף סוף העבודות על הקו האדום של הרכבת, כמעט עשור אחרי המועד המקורי שנקבע".

"ירושלים נמצאת בעיצומה של מהפכת תחבורה חסרת תקדים", מסר ראש העיר משה ליאון. "ופתיחת נתיב התחבורה הציבורית החדש בכביש בגין היא צעד משמעותי נוסף בדרך להפיכתה לעיר נגישה, מחוברת ומתקדמת יותר".