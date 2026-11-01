"כמעט מחצית מהישראלים יוותרו על רכישות בנובמבר סייל בשל יוקר המחיה"

כ-44% מהישראלים צפויים לוותר על חלק מהרכישות שתכננו במסגרת מבצעי נובמבר סייל, בשל יוקר המחיה. כך עולה מסקר מיוחד שערכה רשות ההסתדרות לצרכנות, באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה. הסקר, שנערך לקראת אירועי הקניות הגדולים של חודש נובמבר, מצביע על כך שיוקר המחיה ממשיך להשפיע באופן משמעותי על הרגלי הצריכה של הציבור בישראל. בנוסף בחן הסקר את עמדות הציבור בנוגע למבצעים, הזמנות מחו"ל והרפורמות במיסוי על קניות מקוונות.

הסקר נערך בקרב 501 משיבים מעל גיל 18 המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל. 68% מהנשאלים דחו רכישות שתכננו כדי לבצע אותן במהלך מבצעי נובמבר. כ-44% השיבו כי בשל מצבם הכלכלי, יוכלו להרשות לעצמם רק חלק מהמוצרים שהיו מעוניינים בהם או שיוותרו לחלוטין על הקניות.

בקרב הצרכנים שמתכננים לבצע רכישות, כ-63% מתכננים להוציא עד כאלף שקלים בלבד. מבין קטגוריות המוצרים המבוקשות ביותר במהלך מבצעי נובמבר, 68% מתכננים לרכוש מוצרי אופנה והנעלה, 48% מוצרי אלקטרוניקה ו-43% מוצרי בית ועיצוב.

צרכנים זהירים ומחושבים יותר

עוד עולה מהסקר כי הישראלים כבר לא מתרשמים בקלות מהבטחות ל"הנחות ענק". מחצית מהנשאלים (50%) השיבו כי אינם סומכים על המבצעים המוצעים, ונראה כי החשדנות הזו משפיעה גם על אופן הקנייה. 39% ציינו כי המחיר הוא השיקול המרכזי בבחירת פלטפורמת הרכישה, בעוד 34% מעניקים עדיפות לאמינות האתר. בנוסף, 94% בודקים את עלויות המשלוח ו-75% בוחנים את תנאי הביטול וההחזרה, מה שמעיד על צרכנים זהירים ומחושבים יותר שמבקשים לוודא שהעסקה באמת משתלמת לפני שביצועה.

הסקר מצביע גם על חוויות צרכניות פחות חיוביות: 60% מהנשאלים דיווחו כי קיבלו בעבר מוצר באיכות נמוכה מהמצופה – עלייה של 7% לעומת שנה שעברה. בנוסף, 62% השיבו כי מדינת המקור של המוצר משפיעה על החלטת הקנייה שלהם.

בנוגע לשינויים במיסוי על רכישות מחו"ל, 39% מהנשאלים העריכו כי השארת הפטור ממע"מ עד 75 דולר יוביל אותם להפחית את היקף הקניות, ואילו 72% סבורים כי המדינה צריכה להעלות את תקרת הפטור ל-150 דולר.

עו"ד ירון לוינסון, מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות: "ממצאי הסקר מלמדים שגם בתקופה המזוהה עם מבצעי ענק והנחות משמעותיות, הציבור הישראלי ממשיך להרגיש את השפעות יוקר המחיה. הצרכנים מחפשים לחסוך, אך במקביל הפכו זהירים, מחושבים וחשדניים יותר. אנו קוראים לציבור לבצע השוואת מחירים לפני הרכישה, לבדוק את עלויות המשלוח ותנאי ההחזרה, ולא להסתמך רק על שיעור ההנחה המוצג בפרסום. צרכנות נבונה מתחילה בבדיקה מקדימה, ויכולה לחסוך לצרכן מאות שקלים גם בתקופת המבצעים".