הצהרת יו"ר ועדת הבחירות, היועמש"ית וראש השב"כ: "אזרחי ישראל הביעו את עמדתם - והיא תכובד"

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה וראש השב"כ דוד זיני פרסמו הערב (ראשון) הצהרה משותפת על תוצאות הבחירות והחשדות לפגיעה בטוהר הבחירות.

ההצרה התפרסמה על רקע החשדות כי מדינה זרה התערבה בבחירות שנערכו בשבוע שעבר, והמעצר של פעילי מפלגת רע"מ שחשודים בקבלת שוחד בעבור הצבעתם.

"אזרחי ישראל,

"אני פונה אליכם הערב מתוך האחריות שהופקדה בידי לשמור על טוהר הבחירות, ומתוך המחויבות להציג לפניכם את הדברים כהווייתם. קודם כל חשוב לי להדגיש: הכרעתכם בקלפי תכובד. זו מחויבותה של ועדת הבחירות המרכזית לכל אזרחית ולכל אזרח בישראל. אומַר לכם במלוא האחריות: הבחירות לכנסת העשרים ושש התנהלו בתקינות. ככל שישנם חריגים, הם נבחנים בימים אלה. תוצאות הבחירות משקפות את רצון הבוחרים.

"לצדי כאן היועצת המשפטית לממשלה וראש שירות הביטחון הכללי. אנו ניצבים כאן יחד, והדברים שאומר לכם מוסכמים על שלושתנו. בימים האחרונים פורסמו דברים רבים על החקירה המתנהלת בשב״כ. מרבית הפרסומים הללו אינם נכונים. החקירה מצויה בשלב הסמוי, היא מבוססת על מידעים מסווגים, ובשלב זה, מטבע הדברים, אין אפשרות לחשוף את פרטיה. עם זאת, חובתנו למסור לכם את המידע שניתן לפרסם, ולהבהיר את משמעותו.

"לאחרונה התגלו חשדות חמורים המצריכים בחינה, הנוגעים למימון מגורמי חוץ, שנועד להשפיע על מערכת הבחירות, ושעשוי להיות להם פן ביטחוני. בעקבות המידע שהוצג לפנַי, הנחיתי את שירות הביטחון הכללי לחקור בחשדות על–פי דין. חשוב לי להבהיר. חשדות הם חשדות. לצורך ערעור על תוצאות הבחירות נדרשות ראיות מוצקות.

"הבחינה מתנהלת והיועצת המשפטית לממשלה וכלל הגורמים הרלבנטיים שותפים לפעולות החקירה, ומעודכנים בהתקדמותה ובממצאיה. החשדות שהוצגו – חמורים. נברר אותם עד תום ונרד לשורש האמת. לצד זאת, הטענה לפיה חומר הראיות שלפנינו עתה, עשוי לערער את תוצאות הבחירות בכללותן – אינה נכונה. אזרחי ישראל הצביעו ביום שלישי האחרון, במספר שיא. הם הביעו את עמדתם – והיא תכובד.

"עמדתנו היא שגם אם החשדות יאומתו, אין בכך כדי לגרוע מתקינות תהליך הבחירות ומתוצאות הבחירות בכללותן. בחינת החשדות תימשך במלוא הרצינות. יוקם צוות משותף בהובלת שב"כ, משטרת ישראל והפרקליטות לצורך הגעה לחקר האמת. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יעקוב מקרוב עד לסיום הבירור בנושא. בד בבד, הליך הבחירות יושלם כסדרו. שתי החובות הללו אינן סותרות, אלא שלובות אחת בשניה.

"אני מבקש להבהיר גם זאת: אין בדברים כדי להטיל דופי בהצבעת החברה הערבית. אזרחים שיצאו להצביע מימשו את זכותם הדמוקרטית. השתתפות רחבה בבחירות היא דבר מבורך בחברה הערבית, ובכל ציבור בישראל.

"נמשיך לעדכן את הציבור במידע מאומת, במהירות האפשרית ובמסגרת המגבלות המתחייבות. אזרחי ישראל, ביום הבחירות אמרתם את דבַרכם. האחריות שלנו היא לשמור על הכרעתכם ולהשלים את התהליך בהתאם לחוק. ביום רביעי הקרוב יפורסמו התוצאות הרשמיות ויוגשו לנשיא המדינה, כפי שהן. התוצאות יפורסמו במועדן. קולכם נספר. הכרעתכם תכובד. תודה וערב טוב".

התגובות

מפלגת הליכוד הגיבה להצהרה: "תמוה מאוד כיצד השופט סולברג אומר שמדובר בחשדות חמורים מאוד של מימון זר, ובאותה העת קובע מראש שאין להן השפעה על תוצאות הבחירות בטרם סיום החקירה.

"4,612 קולות בלבד הפרידו בין מעבר מנדט מרע״ם לגוש הימין, דבר שהיה משנה לחלוטין את תוצאות הבחירות והמפה הפוליטית.

"אנו דורשים חקירה מהירה ויסודית על מנת לשמור על טוהר הבחירות לכנסת וריבונות העם. עד לסיום החקירה עננה שחורה מוטלת מעל תוצאות הבחירות בישראל".

גדי איזנקוט, יו״ר מפלגת ישר! עם איזנקוט: "מברך על הצהרת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג. נכשל הניסיון הנלוז והזדוני להתכחש לתוצאות הבחירות, לערער על רצון הציבור, להכפיש ציבור שלם ולגרור את ישראל לבחירות נוספות.

"רק מי שמבין שהפסיד, נכון לצאת למסע דה לגיטימציה בוטה כל כך- גם במחיר פגיעה נוספת באמון הציבור במוסדות המדינה. תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 שרירות וברורות.

"אזרחי ישראל, התעלמו מרעשי רקע והתעלמו מהספינים השעתיים. העם הוא הריבון, והוא אמר את דברו: לממשלת המחדל אין רוב והיא הפסידה".

מפלגת עוצמה יהודית: "לא יעלה על הדעת שבעיצומה של חקירת חשדות חמורים להתערבות זרה בבחירות, השופט סולברג ממהר להכריז כי התוצאות לא ישתנו.

"עובדתית, אלפי קולות בודדים מפרידים בין מעבר מנדט מרע״ם לגוש הימין, דבר שמשנה את כל התמונה.

"במקביל, אנחנו שומעים כי יועמ״ש השב״כ והיועמ״שית מנסים להפעיל לחץ פסול על ראש השב״כ ולא מאפשרים לו להשלים את החקירה. כך נראה טיוח על ידי דרג משפטי פוליטי.

"האם תוצאות החקירה נקבעו מראש? האם מישהו מנסה לסגור את הסיפור עוד לפני שהתבררה האמת?

"אנו דורשים חקירה עד תום, ללא טיוח, ללא הנחות וללא קביעת מסקנות מראש.

לאזרחי ישראל מגיע לקבל טוהר בחירות אמיתי".

יו"ר הרשימה המשותפת, פרופ׳ יוסף ג׳בארין: "כצפוי, ההר הוליד עכבר, ועוד ספין של נתניהו נפח את נשמתו.

"הודעתו החד-משמעית של יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, כבוד השופט נעם סולברג, שמה קץ לניסיון הפוליטי של נתניהו לנצל את מנגנוני השב״כ כדי להטיל דופי בתוצאות הבחירות ולהכפיש ציבור שלם.

"קמפיין ההסתה והשנאה של נתניהו ושלוחיו, שנועד לערער את אמון הציבור בבחירות ולהכשיר את הקרקע לסיכול חילופי השלטון, נחל מפלה, בדיוק כפי שנתניהו נחל בקלפי. אחוזי ההצבעה בחברה הערבית הוציאו אותם מדעתם!".

יו"ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן: "‏סולברג וזיני הבהירו. עכשיו תור נתניהו להודיע מיד ובמפורש שהוא מכיר בתוצאות הבחירות ומכבד אותן.

"‏כל עוד נתניהו מסרב לעשות זאת, הוא נותן רוח גבית לקונספירציית זיוף הבחירות. כך מתנהג דיקטטור שמסרב לקבל הפסד בקלפי.

"‏התנהלותו ממחישה את הסכנה שבהמשך שלטונו ואת הדחיפות במימוש הכרעת הבוחר ובהקמת ממשלת שינוי והצלה".