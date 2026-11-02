נתניהו הזהיר מסרטון איראני שמאיים בגרעין על ישראל. מומחים לא מצאו עדות לקיומו

בימים שלפני הבחירות ערך ראש הממשלה בנימין נתניהו שורת ראיונות בכלי תקשורת המזוהים עם הימין, ובראשם ערוץ 14 וגלי ישראל. לצד קריאות להמרצת הבוחרים, ניסיונות לשכנע שלא להצביע למפלגות הימין הקטנות וחזרה על מסריו נגד התקשורת, התייחס נתניהו לסרטון שלטענתו פרסם המשטר האיראני.

"אני אומר לאחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, אני יודע שאתם עסוקים בענייני היום יום או בפרשיות הסרק שערוצי התבהלה מנסים להאכיל אתכם. אבל יש פה שאלה אחת יסודית, הקיום", אמר ראש הממשלה במשדר הפטריוטים בערב יום ראשון, יומיים לפני הבחירות. "היום, הבוקר, פרסמה סוכנות הידיעות של איראן את הסרטון שבו ראיתם את ההנחיה של מוג'תבא (חמינאי) להטיל פצצות גרעין על ישראל, הם חידשו את תוכנית הגרעין".

יממה לאחר מכן, בריאיון למגיש בועז גולן, חזר ראש הממשלה על הטענה כי סוכנות הידיעות האיראנית פרסמה סרטון המאיים על ישראל בנשק גרעיני. נתניהו התייחס לאזהרות שהשמיע לאורך השנים מפני תוכנית הגרעין האיראנית וטען כי בתקשורת נהגו לבטל אותן כ"עוד ספין של נתניהו". לדבריו, ישראל עמדה על סף השמדה לפני שנה, ורק פעולותיו, לצד פעולות הצבא ועמידתו של העם, מנעו זאת. "צריך פצצת אטום אחת. הם קוראים לישראל מדינה של פצצה אחת. אבל ליתר ביטחון הם רוצים להכין הרבה פצצות. פצצות גרעין כאלה משמידות את מדינת ישראל", אמר.

בהמשך חזר נתניהו לתיאור הסרטון שלטענתו פורסם באיראן: "אתמול סוכנות הידיעות האיראנית, סוכנות רשמית של המשטר האפל הזה, פרסמה סרטון שבו הם מראים איך הרודן התורן מוג'תבא (חמינאי) מורה להכין פצצה גרעינית, ואחר כך הם מראים את הפצצה על ישראל". את דבריו חתם בקריאה לבוחרים: "אז למה אתם מחכים? תקשיבו לי, הגורל שלנו בידיכם".

מגישי ערוץ 14 לא ביקשו מנתניהו מקור למידע הזה, לא ביקשו לראות את הסרטון המאיים ולא פעלו להביאו לשידור לאחר מכן.

מומחים לאיראן ולאימות מידע דיגיטלי: "לא הצלחנו למצוא סרטון כזה"

מבדיקה שערכנו עם מומחית לאיראן ועם מומחה לאוריינות דיגיטלית המתמחה בהפרכת פייק ברשתות, לא הצלחנו לאתר סרטון כזה, אזכור שלו באתרי החדשות או הפניה אליו, או למשהו דומה, ברשתות החברתיות.

"אני ועוזר המחקר האיראני שלי לא מצאנו סרטון כזה", אומרת ל'דבר' ד"ר תמר עילם-גינדין, סופרת ומומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. "אני מניחה שאם היה הוא, היה מקבל הרבה הדהוד. למשטר יש הרבה יוזרים, חלקם בני אדם וחלקם מכונות, ואילו הייתה תעמולה כזו הייתה מהודהדת והיה קל למצוא את זה".

טל היגן (27), מומחה לווריפיקציה דיגיטלית, דירקטור בחברת מודיעין בינלאומית ומתמחה בהנגשת אוריינות דיגיטלית, אומר ל'דבר': "בדקתי בכל מיני ערוצים, רשמיים ורשמיים כביכול, ולא הצלחתי למצוא אף סרטון AI או משהו דומה למה שראש הממשלה מדבר עליו". היגן, המפריך כתחביב פייקים בעמוד ה-X שלו, מתאר את דרך הפעולה: "בניתי קובץ של לינקים לטלגרם, לאיקס ולעוד מקומות שבהם האיראנים מצהירים הצהרות והרצתי שם בדיקה, והשתמשנו בעוד אמצעים וחוקרים לחפש סרטון כזה".

היגן נועץ גם במספר חוקרים שלהם קשרים בתוך איראן. "אף אחד לא יודע על מה מדובר", הוא אומר. "הדבר היחיד שמצאתי זו התראה כתובה, כביכול של מוג'תבא, שאיראן תפגע במי שיפגע באינטרסים שלה, שום דבר שקשור לנשק גרעיני".

תשע שעות לפני הריאיון: נתניהו פרסם הדמיה של פצצת אטום על תל אביב

בשעה 11:35 ביום ראשון, 25 באוקטובר, פרסם נתניהו פוסט ברשתות החברתיות ובו הדמיית AI של הטלת פצצת אטום על תל אביב, עם טקסט שכתב יובל בלומברגר. האזהרה בפוסט ובתמונה ברורה: אם נתניהו לא ייבחר לראשות הממשלה, גורלנו חתום. הפוסט מסתיים במילים הבאות: "כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות".

תשע שעות לאחר פרסום הפוסט הגיע נתניהו לאולפן "הפטריוטים" בערוץ 14, שם סיפר על הסרטון של מוג'תבא, מבלי להציג קטעים ממנו או ראיות לקיומו. בשעות שחלפו בין פרסום הפוסט לריאיון נמתחה על נתניהו ביקורת נרחבת בשל המסרים מעוררי הפחד שהופיעו בו והתרחיש האפוקליפטי שהציג. באתר "זמן ישראל" דווח, בהסתמך על דיווח בחדשות 12, כי "גורמים בבית הלבן נבהלו מהפוסט שפרסם היום ראש הממשלה בנימין נתניהו".

"זה לא שאין סרטונים מאיימים", אומרת ד"ר עילם-גינדין. "יש הדלפות שמייחסות למוג'תבא התבטאויות על פצצת אטום ושהוא יהפוך את פסיקת אביו, אבל אני לא ראיתי אף סרטון AI ובטח שלא סרטון אמיתי שלו".

"אולי יש פה עניין של טלפון שבור", מציע היגן. "מישהו מהעוזרים של נתניהו ראה משהו בטיקטוק, וזה הפך ל'איראן מצהירה'. ראיתי פרופסורים שלי עושים טעויות של פייק ברשתות, זה יכול לקרות. זה לא מוריד אחריות מראש הממשלה, אם זה המקרה, אבל השדה של האינטרנט הוא לא כמו המודיעין הלא גלוי, המידע עובר הרבה פחות עיניים".

לדברי היגן, הקושי להבחין בין מסרים פוליטיים למידע מודיעיני מטיל על ראש הממשלה אחריות להציג את המקורות שעליהם הוא מסתמך. "אחת הבעיות שיש לנתניהו כראש ממשלה היא שלא ברור מתי זה קמפיין ומתי מדובר במודיעין אמיתי, והוא צריך לקחת בחשבון שצריך לשכנע את הלא משוכנעים, את החשדנים. כל פוליטיקאי חייב להפנים: אם יש לך את היכולת, תביא את המקור".

היגן מדגיש כי אינו שולל לחלוטין את האפשרות שסרטון כזה קיים: "תמיד יכול להיות שיש חשבון או ערוץ טלגרם רשמי שהוא אמיתי שלא מצאנו, לכן אני אומר לנתניהו: תראה את הסרטון".

מלשכת ראש הממשלה סירבו להתייחס לפניותינו.