יו"ר ביחד נפתלי בנט הודיע כי ימליץ על גדי איזנקוט כמועמד להרכבת ממשלה בפני בית הנשיא

יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הודיע היום (ראשון) כי ימליץ לנשיא המדינה יצחק הרצוג על גדי איזנקוט כמועמד להרכבת ממשלה.

בהודעתו נכתב: "בהנחיית ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תמליץ הסיעה בפני נשיא המדינה על יו"ר ישר גדי איזנקוט, כמועמד להרכבת הממשלה.

"רה"מ לשעבר בנט הבהיר לאורך כל מערכת הבחירות כי יכבד את הכרעת הבוחר, וכך הוא עושה. רה"מ לשעבר בנט עדכן בהחלטתו את יו"ר ישר! גדי איזנקוט".

הנשיא אמר היום בטקס האזכרה הממלכתי לנשיא עזר ויצמן ז"ל כי, "ביום רביעי הקרוב אקבל לידיי את תוצאות הבחירות הרשמיות מיו"ר וועדת הבחירות המרכזית, וסגן נשיא בית המשפט העליון – השופט נעם סולברג. לאחר מכן אחל בהתייעצויות בבית הנשיא. בית הנשיא יעמוד פתוח לרווחה לכל הסיעות והמפלגות".

הרצוג הדגיש: "כבר אמרתי שאני מקווה שהנציגים יבואו עם ראש פתוח ואני מוסיף היום – עם לב פתוח, לשמוע ולהשמיע רעיונות ולמצוא פתרונות יצירתיים כדי למנוע בחירות נוספות".

הנשיא התייחס גם להתמודדות של מנהיגי המפלגות עם הבטחות שנתנו טרם הבחירות למצביעיהם. "כידוע לכולנו – במהלך מערכת בחירות, באופן טבעי וצפוי – המתמודדים מטפסים על עצים גבוהים. אך הבחירות הסתיימו", אמר הרצוג. "תוצאות הבחירות הן עובדה קיימת – הן מציאות. וזה הזמן לומר למנהיגים כולם – עצרו את הטיפוס על העצים והתמקמו מול המציאות הזו. השבוע בבית הנשיא, ננסה להניח סולמות, כדי לאפשר למנהיגים – להתמקם מול המציאות הזו, בצורה שקולה וזהירה".