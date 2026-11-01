הבחירות לנשיאות בולגריה: ניצחון מסתמן לאיליינה יוטובה, התומכת בדיאלוג עם רוסיה

ניצחון מסתמן לאיליינה יוטובה, נשיאת בולגריה הזמנית, בבחירות לנשיאות המדינה, כך עולה מהמדגמים שפורסמו הערב (ראשון) עם סגירת הקלפיות בסיבוב השני. יוטובה, התומכת בדיאלוג עם מוסקבה ומתנגדת לסיוע צבאי לאוקראינה, מובילה על יריבה, מועמד האופוזיציה הפרו-מערבית אנדריי גיורוב. לפי שלושה מדגמים שונים, יוטובה צפויה לזכות ב-50.7% עד 52.5% מהקולות, לעומת 43.4% עד 44% לגיורוב. אם יאושרו תוצאות המדגמים, תהיה יוטובה לאישה הראשונה שנבחרת לנשיאות בולגריה, מדינה המונה 6.4 מיליון תושבים. ההצבעה נערכה על רקע חששות ביטחוניים במדינה, החברה באיחוד האירופי ובנאט"ו, בעקבות סדרת תקיפות נגד כלי שיט מול חופיה בים השחור שהתרחשה במהלך אוקטובר והותירה עשרות הרוגים ונעדרים. רוסיה אמנם החשודה המיידית בתקיפות, אולם שום גורם רשמי מלבד אוקראינה לא אמר זאת מפורשות עד כה. בשבוע שעבר הותקפה שם אוניית מכולות שיצאה מחיפה בשירות החברה הישראלית 'צים'. יוטובה נכנסה לתפקיד הנשיאה מוקדם יותר השנה במקומו של ראש הממשלה רומן ראדב, והתוצאות ביום ראשון סוללות את דרכה להפוך לאישה הראשונה שנבחרת לנשיאות המדינה הבלקנית. הנשיאה הזמנית מול מועמד האופוזיציה הפרו-מערבית

במרוץ לתפקיד, שהוא סמלי בעיקרו, התמודדו הנשיאה הזמנית יוטובה ואנדריי גיורוב, בנקאי וראש ממשלת המעבר לשעבר, שזכה לתמיכת האופוזיציה הפרו-מערבית. יוטובה נחשבת לבעלת בריתו של ראש הממשלה ראדב, שנמנע מלהאשים את רוסיה לאחר תקיפות כלי השיט בשטחה הימי של בולגריה.

בעוד שראדב, המזוהה עם המרכז-שמאל, ציין כי נראה שהתקיפות משרתות את האינטרסים הרוסיים ואף זימן את השגריר הרוסי לבירור, ממשלתו מדגישה כי נכון לעכשיו אין ראיות הקושרות אותן באופן ישיר למוסקבה.

במהלך עימות טלוויזיוני שנערך לפני הסיבוב השני מתח גיורוב ביקורת על יוטובה, בטענה שלא הטילה במפורש את האשמה על רוסיה בגין התקיפות בים השחור. "על רוסיה לחדול מתוקפנותה כדי שניתן יהיה לנקוט בצעדים הבאים", אמר גיורוב, שכיהן בעבר כסגן נגיד הבנק הלאומי של בולגריה.

מנגד, טענה יוטובה כי "שלום יכול להיות מושג אך ורק באמצעות משא ומתן". גם ראש הממשלה ראדב טען כי הפסקת אש ושיחות שלום הן הדרך הטובה ביותר למנוע תקיפות נוספות נגד ספינות מסחריות בים השחור. הוא הביע את תמיכתו ביוטובה והציג אותה כמנהיגה שאפשר לסמוך עליה.

יוטובה, עיתונאית לשעבר וחברת הפרלמנט האירופי, נבחרה לסגנית נשיא בולגריה לצדו של ראדב בבחירות שנערכו ב-2016 וב-2021. מוקדם יותר השנה נכנסה לתפקיד הנשיאה הזמנית, לאחר שראדב פרש מתפקידו כדי להתמודד בבחירות לפרלמנט, ובהמשך התמנה לראש הממשלה.

בסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות נרשם שיעור הצבעה נמוך של 23% בלבד. לקראת הסיבוב השני והמכריע העריכו גורמים רשמיים במערכת הבחירות כי שיעור ההשתתפות יהיה גבוה יותר.