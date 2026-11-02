מזג האוויר: חם מהרגיל ויבש עד שרבי

מזג האוויר היום (שני) יהיה חם מהרגיל ויבש עד שרבי ברוב אזורי הארץ. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב. במהלך היום יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובלילה יהיה בהיר לרוב.

מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב, והן ישובו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים. כמו כן, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. ברביעי לא יורגש שינוי ניכר בטמפרטורות, ויהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב.

בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה ברובן רגילות לעונה וגשמים מקומיים צפויים לרדת במרכז ובצפון הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 16-27, תל אביב 17-29, חיפה 20-30, צפת 16-25, קצרין 16-29, טבריה 19-31, נצרת 19-30, עפולה 17-30, בית שאן 19-30, לוד 17-30, אשדוד 17-28, עין גדי 22-28, באר שבע 18-30, מצפה רמון 18-29, אילת 22-34.