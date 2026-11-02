פתח תקווה: גבר דקר למוות את אשתו עם גרזן והתאבד

אישה בת 43 נמצאה הלילה (שני) בדירתה ברחוב יוסף שפרינצק כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק ונשימה. פראמדיקים של מד"א שהגיעו לדירה נאלצו לקבוע את מותה במקום.

כוחות משטרה שהגיעו לזירה פתחו בסריקות לאיתור הבעל, ומצאו אותו ללא רוח חיים ברחוב סמוך לאחר ששם קץ לחייו. על פי החשד, הוא היכה למוות את רעייתו באמצעות גרזן בדירה לעיני ילדיהם.

דור צברי ומוחמד פוואקה, פראמדיקים במד"א: "מדובר בזירה קשה מאוד. הובילו אותנו אל הפצועה שהייתה מחוסרת הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעתה הייתה קריטית ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום".