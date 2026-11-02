צה"ל חיסל שני מחבלי נוח'בה ברצועת עזה, אחד מהם השתתף בטבח בניר עוז

צה"ל הודיע היום (שני) כי חיסל שלשום (שבת) שני מחבלי נוח'בה של חמאס בשתי תקיפות אוויריות ברצועת עזה. אחד מהם השתתף בטבח בקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר.

בתקיפה בחאן יונס חוסל מחמד כאמל מצליח קדיח, שלפי דובר צה"ל פשט לקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר והיה אחראי במסגרת תפקידו על כשירותם המבצעית של מחבלי נוח'בה.

בתקיפה נוספת בנוציראת חוסל דיאא עבד אלמחסן מחמד אבו אלרוס, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס.

לפי דובר צה"ל, שני המחבלים פעלו לאורך המלחמה, ובפרט בתקופה האחרונה, לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ולשיקום יכולות חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצה"ל מסרו כי השניים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.