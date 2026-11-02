מפגינים הפגינו מחוץ לביתו של איזנקוט וקראו: "רצחת את הבן שלך"

מפגינים המזוהים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו הפגינו אמש (ראשון) מחוץ לביתו של יו"ר מפלגת ישר, ח"כ גדי איזנקוט, במחאה על האפשרות שתוקם ממשלה בראשותו שתישען על תמיכת המפלגות הערביות. ההפגנה התקיימה על רקע המגעים להקמת ממשלה חדשה בעקבות הבחירות. במהלכה קרא אחד המשתתפים לעבר איזנקוט במגפון: "רצחת את הבן שלך, בוגד!", ומפגינים נוספים הצטרפו לקריאות "בוגד". בנו של איזנקוט, רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט, נפל בקרב ברצועת עזה בדצמבר 2023. בין המשתתפים בהפגנה היו בני משפחות שכולות מפורום "דין וצדק", שהוקם בין היתר כדי להתנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית ולקדם הקמת ועדת חקירה חלופית. את פעילות הפורום מלווים כמה גורמים בליכוד. לפי דיווחים, בהפגנה השתתפו גם פעילי הימין הקיצוני ויקטור שריקי ורועי סטאר, שנקשרו בעבר לפרובוקציות ולהפרות סדר באירועים ציבוריים. מפורום הגבורה נמסר כי חברי הפורום לא השתתפו בהפגנה באופן רשמי.

ממפלגת ישר נמסר בתגובה: "המתקפה העלובה מחוץ לביתו של יו"ר המפלגה גדי איזנקוט, היא תוצאה ישירה של הנהגה פוליטית רקובה ונטולת מעצורים שמחקה את הקווים האדומים בשביל להישאר על כיסאה. כך נראה אובדן דרך".

עוד נמסר מהמפלגה: "זו הרוח הנושבת מלשכת נתניהו וזו עוד הוכחה לחובה המיידית להחליף את הממשלה שלו בהקדם האפשרי, למען מדינת ישראל והחברה הישראלית. בשלב הזה אין אפילו ציפייה לגינוי, הבושה כולה שלכם".

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, גינה את ההפגנה וכתב ברשת X: "אנשיה של מכונת הרעל של נתניהו הגיעו לביתו של שותפי וצעקו לעברו שהוא רצח את בנו. זה הרעל שנתניהו ואנשיו מפיצים. אין גבול שהם לא יחצו ואין תחתית שהם לא יגיעו אליה. זוהי מורשת נתניהו, זוהי המדיניות היחידה שתיזכר שהשאיר אחריו".

אמש, אנשיה של מכונת הרעל של נתניהו הגיעו לביתו של שותפי, גדי איזנקוט, וצעקו לעברו שהוא רצח את בנו. את הבן שלו. זה הרעל שנתניהו ואנשיו מפיצים. אין גבול שהם לא יחצו ואין תחתית שהם לא יגיעו אליה. זוהי מורשת נתניהו זוהי המדיניות היחידה שתיזכר שהשאיר אחריו. אני מחזק את חברי גדי… https://t.co/xuoK31MQGb — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) November 2, 2026

גם ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד גינה את ההפגנה מחוץ לביתו של איזנקוט וכתב: "שולח חיזוק וחיבוק לגדי ומשפחתו. מי האנשים האלה? מה יהודי בהם? מה ישראלי בהם? איך הנהגה חולה הצליחה לגרום להם לשנוא ככה? אנחנו מוכרחים להוציא את ישראל לדרך חדשה, וזה מה שנעשה". השרה לשעבר וח"כ פנינה תמנו שטה, אמרה: "זו רשעות ואלימות חסרת רסן וגבולות, להגיד על גדי אייזנקוט, אב ששכל את בנו גל ז"ל גיבור ישראל – 'אתה רצחת את הבן שלך', לאן הגענו?! לא הכל מותר בשם חופש הביטוי וזכות המחאה. הגיעה זמן לתבוע את הדין ממי שמסית באלימות חמורה".