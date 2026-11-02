תושב שפרעם נעצר בחשד שנשבע אמונים לדאעש והפיץ תכנים של הארגון

תושב שפרעם בן 21 נעצר בחשד לחברות בארגון הטרור דאעש, לאחר שלפי החשד נשבע אמונים לארגון כמה פעמים, הפיץ את תכניו ברשת וניסה לגייס תמיכה בו. המשטרה ושירות הביטחון הכללי הודיעו כי כתב אישום בגין חברות פעילה בארגון טרור יוגש נגדו הבוקר (שני).

החשוד, מוחמד סויטאת, נעצר ב-28 בספטמבר במסגרת פעילות משותפת של היחידה המרכזית במחוז צפון במשטרה והשב"כ. מחקירתו עלה כי נשבע כמה פעמים אמונים לדאעש, הביע תמיכה באידיאולוגיה של הארגון וצרך תכנים המזוהים עמו.

עוד עלה בחקירה כי סויטאת פרסם ברשת תכנים של דאעש, התכתב עם תומכי הארגון וניסה לשכנע את חבריו לתמוך בדרכו, במטרה לקדם את פעילותו. בתום החקירה יוגש נגדו הבוקר כתב אישום בגין חברות פעילה בארגון טרור.