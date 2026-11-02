הסכם קיבוצי חדש באקרשטיין: תוספות שכר של עד 20% לעובדים הוותיקים

ההסתדרות, הנהלת חברת אקרשטיין ונציגות העובדים חתמו על הסכם קיבוצי חדש המעגן שורה של הטבות ושיפורים בתנאי ההעסקה של העובדים, בהם תוספות שכר, חיזוק ההפרשות לחיסכון, הרחבת פעילויות הרווחה והסדרת זכויות נוספות. ההסכם יחול על מאות מעובדי החברה ויהיה בתוקף עד 2029.

תוספות שכר בהתאם לוותק והרחבת הזכאות לקרן השתלמות

במסגרת ההסכם נקבעו תוספות שכר שנתיות שיחושבו בהתאם לוותק העובדים. כך למשל, עובדים בעלי ותק של 15 שנים ומעלה יקבלו תוספות שכר מצטברות בשיעור של קרוב ל-20% לאורך תקופת ההסכם. בנוסף, עובדים בעלי ותק של עד 15 שנים יהיו זכאים לתוספות שכר שנתיות בשיעור של עד 3.5%, בהתאם למדרגת הוותק.

עוד כולל ההסכם הרחבת הזכאות לקרן השתלמות בהתאם לוותק, עדכון מנגנוני התמרוץ והמענקים השוטפים לעידוד התמדה ומצוינות, הרחבת מעטפת הרווחה באמצעות שדרוג פעילויות ומסגרות העשרה מקצועיות ואישיות לעובדים, והסדרת מנגנון הגנה על שכרם של עובדים במקרים של שינויים במשמרות.

חברת אקרשטיין נוסדה ב-1925, והיא אחת החברות הוותיקות והמובילות בישראל בתחומה. החברה מעסיקה כ-550 עובדים ומתמחה בייצור מוצרי בטון מתועש לענף הבנייה, הפיתוח והתשתיות. החברה מחזיקה בשלושה אתרי ייצור בפריסה ארצית.

"הסכם היסטורי שמבטא שותפות, הערכה ואחריות"

מזל גולן, יו"ר איגוד עובדי הבניין והתעשיות הנלוות: "זהו הסכם היסטורי שמבטא שותפות, הערכה ואחריות. אקרשטיין מוכיחה שמובילות עסקית ומחויבות לעובדים צועדות יחד. מאחורי המוצרים, המפעלים וההישגים עומדים אנשים שמביאים איתם מדי יום מקצועיות, ניסיון ומסירות. ההסכם הזה נותן לתרומתם הכרה מוחשית בשכר, בחיסכון וברווחה, עם דגש מיוחד על העובדים הוותיקים המלווים את החברה לאורך שנים".

נטלי ביאנקו סופר, מנהלת חטיבה ארצית באיגוד עובדי הבניין והתעשיות הנלוות: "לאחר כמעט שנה של משא ומתן אינטנסיבי, נחתם היום הסכם קיבוצי תקדימי באקרשטיין, המביא עמו בשורה כלכלית משמעותית ומשפר את תנאי העסקתם ורווחתם של העובדים. ההסכם מעיד על הכרה בעבודתם, תרומתם ובחשיבותם של העובדים להצלחת החברה, ומביא עמו הישגים שישפיעו באופן ישיר על חיי היום-יום של העובדים ושל משפחותיהם".

במשא ומתן לקחו חלק מטעם ההסתדרות גם מזכירת האיגוד המקצועי עו"ד נופר מויאל, היועצת המשפטית עו"ד יעל שילוני, יו"ר הוועד הארצי שמעון זפרני, יו"ר ועד צח"ר איציק מימון ויו"ר ועד אשדוד דוד אלמלי. מטעם חברת אקרשטיין לקחו חלק בעלי החברה גיורא אקרשטיין ומאיה ליפין, לצד מנכ"ל החברה צביקה אקרשטיין, סמנכ"לית משאבי האנוש מירב כהן והיועץ האסטרטגי להנהלה אבי אדרי.