בחירות האמצע בארה"ב: טראמפ מקווה להפתיע למרות פיגור בסקרים

בחירות אמצע הקדנציה יערכו מחר (שלישי) ברחבי ארצות הברית. הסקרים חוזים ירידה בכוחה של המפלגה הרפובליקנית ושל הנשיא, דונלד טראמפ, וחלקם חוזים כי שני בתי הקונגרס יעברו לשליטה דמוקרטית. אם הדבר יקרה טראמפ יאבד את חופש הפעולה והוא עלול להפוך ל"ברווז צולע" למשך שאר כהונתו.

יותר מ-50 מיליון אמריקאים כבר שלחו את טופס הבחירות בהצבעה מוקדמת. הקלפיות הראשונות בחוף המזרחי יפתחו מחר בין 06:00 ל-07:00 בבוקר לפי שעון מקומי (בין 13:00 ל-14:00 שעון ישראל), והקלפיות האחרונות באלסקה ובהוואי יפתחו כעשר שעות מאוחר יותר. תוצאות האמת של התוצאות במדינות המזרח יתפרסמו לפנות בוקר יום רביעי, ועד רביעי בשעה 08:00 שעון ישראל יסגרו כל הקלפיות והתמונה תתחיל להתבהר.

באופן מסורתי בבחירות האמצע מפלגת השלטון מפסידה מושבים בבית הנבחרים ובמקרים רבים הוא עובר לשליטת המפלגה היריבה. לפי הסקרים וההצבעה בבחירות המוקדמות שכבר החלו לספור, לדמוקרטים סיכוי טוב להשיג רוב בבית הנבחרים ואולי גם בסנאט, שם המרוצים בכמה מדינות צמודים מאד.

כיצד עובדת השיטה?

הקונגרס האמריקני הוא הגוף שמחוקק את החוקים, והוא מחולק לשני גופים שחייבים לאשר כל חוק בנפרד על מנת שייכנס לתוקף.

הגוף הראשון הוא בית הנבחרים, המכיל 435 מושבים, שבו כל נציג מייצג מחוז בחירה ספציפי ונבחר לכהונה קצרה של שנתיים בלבד. ככל שאוכלוסיית המדינה גדולה יותר היא שולחת יותר נציגים לבית הנבחרים. בשנתיים האחרונות נהנו הרפובליקנים, מפלגתו של הנשיא טראמפ, מרוב של 7 חברים בבית הנבחרים. הדבר הקל עליו בהעברת חוקים, אך בכל זאת לא הספיק בנוגע להארכת המלחמה נגד איראן. בתחילת יוני האחרון בית הנבחרים הצביע ברוב של 215 מול 208 קולות, בעד החלטה המחייבת את הנשיא טראמפ להסיג את הכוחות האמריקאים מאיראן או לקבל את אישור הקונגרס להמשך המלחמה של ארצות הברית נגד איראן, שהחלה בסוף חודש פברואר. ארבעה מחברי מפלגתו של טרמאפ הצביעו בעד ההחלטה בניגוד למדיניותו. זו דוגמה לכך שטראמפ זקוק לרוב רפובליקני כמה שיותר גדול על מנת לקדם את מדיניותו.

הגוף השני הוא הסנאט, שבו לכל מדינה יש שני נציגים בדיוק – ללא קשר לגודל אוכלוסייתה – והם נבחרים לשש שנים. בבחירות הנוכחיות יבחרו מחדש 35 מבין 100 החברים בסנאט, בו נהנית המפלגה הרפובליקנית מרוב זעום של 6 סנאטורים, כך שמספיק ש-4 מבין 22 המושבים שעומדים לבחירה מחדש ובהם מכהנים רפובליקנים יעברו לדמוקרטים והנשיא טראמפ יאבד את הרוב בסנאט.

אם הדמוקרטים ישתלטו על שני הבתים זה לא יבטיח שיצליחו להוציא לפועל חקיקה משמעותית כי לנשיא יש זכות וטו, אך יוכלו לנסות לצמצם מימון לתוכניות שטראמפ מעוניין לקדם, לדרוש שינויים בתקציב ולהציב תנאים לאישור הוצאות ממשלתיות. מצב כזה עלול להוביל לעימותים ממושכים בין הבית הלבן לקונגרס ולשיתוק של הממשל הפדרלי.

המרוצים במדינות המפתח

ההכרעה בבחירות מתמקדת במספר מדינות מפתח שתוצאותיהן בסנאט ובבית הנבחרים מכתיבות את יחסי הכוחות בקונגרס האמריקאי:

1. ג'ורג'יה

ג'ורג'יה מהווה את אחת מזירות הקרב המשמעותיות ביותר. המדינה הפכה בשנים האחרונות למדינה שבה הבחירות צמודות ונטתה לטובת המפלגה הרפובליקנית בבחירות לנשיאות 2024. הסנאטור המכהן ג'ון אוסוף (Jon Ossoff) מהמפלגה הדמוקרטית מתמודד על כהונה מלאה נוספת כשהוא מייצג את האגף המרכזי-ליברלי במפלגה, ונשען על בסיס מצביעים עירוני חזק באזור אטלנטה וסביבותיה. מולו מתמודד חבר בית הנבחרים מייק קולינס (Mike Collins), שזכה לתמיכתו של טראמפ בפריימריז הרפובליקניים ומציג קו שמרני מובהק, תוך התמקדות בנושאי הגירה וכלכלה.

2. מישיגן

כחלק מ"חגורת החלודה" (Rust Belt), אזור התעשייה הכבדה, מישיגן היא מדינה קריטית שבה מתקיים מרוץ פתוח לסנאט בעקבות פרישתו של הסנאטור הדמוקרטי הוותיק גארי פיטרס, לצד מחוזות מפתח מתנדנדים לבית הנבחרים. מועמד הדמוקרטים לסנאט, עבדול אל-סייד (Abdul El-Sayed) המייצג את האגף הפרוגרסיבי, מבקש לקדם רפורמות נרחבות במערכת הבריאות ומדיניות חברתית וכלכלית מתקדמת. הוא פרו-פלסטיני מובהק ודורש להפסיק את הקשרים הביטחוניים עם ישראל. נגדו מתמודד מייק רוג'רס (Mike Rogers) הרפובליקני: יו"ר ועדת המודיעין של בית הנבחרים בעבר, המביא קו ביטחוני ושמרני וינסה להחזיר את המושב לידיים רפובליקניות.

3. צפון קרוליינה

צפון קרוליינה נחשבת לאחת המטרות העיקריות של הדמוקרטים להפיכת מושב סנאט מידי הרפובליקנים, בעקבות פרישתו של הסנאטור הרפובליקני טום טיליס. המפלגה הדמוקרטית תנסה להכניס לסנאט את רוי קופר (Roy Cooper), המושל הפופולרי לשעבר של המדינה, שמחזיק ברקורד של ניצחונות במערכות בחירות מדינתיות, ונחשב למועמד בעל כוח משיכה בקרב מצביעים עצמאיים ומתונים. נגדו יתמודד מייקל וואטלי (Michael Whatley), יו"ר הוועדה הרפובליקנית הלאומית (RNC) לשעבר ויו"ר המפלגה במדינה, שמייצג את המנגנון המפלגתי ומגייס תמיכה רחבה באזורים הכפריים והפרבריים.

4. מיין

המרוץ במיין הוא אחד המרוצים המסקרנים ביותר בצפון-מזרח ארצות הברית, שכן היא המדינה היחידה באזור בה מכהנת סנאטורית רפובליקנית חרף נטייתה הדמוקרטית של המדינה בבחירות לנשיאות. הסנאטורית הוותיקה סוזן קולינס (Susan Collins) המכהנת כבר חמש כהונות בסנאט (שלושים שנה), ידועה בעמדותיה העצמאיות יחסית בסיעה הרפובליקנית, מה שאפשר לה בעבר לנצח במדינה בעלת רוב דמוקרטי למרות השתייכותה לרפובליקנים. היא תתמודד על הכיסא נגד טרוי ג'קסון (Troy Jackson), נשיא הסנאט המדינתי לשעבר ואיש האיגודים המקצועיים, שנבחר לייצג את הדמוקרטים כדי לאתגר את קולינס על בסיס סוגיות כלכליות ורווחת עובדים.

5. אוהיו

באוהיו מתקיימות בחירות מיוחדות לסנאט כדי למלא את שארית כהונתו של ג'יי.די. ואנס, שעזב את התפקיד עם כניסתו לתפקיד סגן הנשיא. ג'ון יוסטד (Jon Husted) מהמפלגה הרפובליקנית מונה לתפקיד הסנאטור במקומו של ואנס לאחר שכיהן כסגן מושל המדינה, ומבקש לזכות באמון הבוחרים על בסיס האחיזה הגוברת של הרפובליקנים באוהיו.

הוא יתמודד נגד שרוד בראון (Sherrod Brown), סנאטור וותיק לשעבר המייצג קו פופוליסטי-כלכלי שתומך במעמד הפועלים ובתעשייה המקומית, ומתמודד שוב במטרה לנצל את היכרותו העמוקה עם המדינה.

6. טקסס

המרוץ בטקסס מושך עניין רב בשל התמודדות ישירה וטעונה בין שתי דמויות בולטות מהקצוות הפוליטיים: מצד אחד, התובע הכללי של טקסס, קן פקסטון (Ken Paxton), מהמפלגה הרפובליקנית שגבר בפריימריז הרפובליקניים על הסנאטור המכהן ג'ון קורנין בגיבוי תומכי הקו השמרני הנוקשה. פקסטון מציג קו עימות חריף עם הממשל הפדרלי ונושאים חברתיים שמרניים. מצד שני יתמודד ג'יימס טלאריקו (James Talarico) חבר בית המחוקקים של טקסס, מחנך לשעבר ודמות בולטת מהדור הצעיר של המפלגה הדמוקרטית, שמנהל קמפיין המשלב ערכים חברתיים, מימון לחינוך ציבורי והתנגדות למדיניות השמרנית הנוכחית במדינה.

7. אלסקה

באלסקה הידועה בדפוסי הצבעה ייחודיים ובשיטה של פריימריז פתוחים ובחירה מדורגת, ישנו מרוץ צמוד ובלתי שגרתי לסנאט בין הסנאטור המכהן דן סאליבן (Dan Sullivan) המתמודד על כהונה נוספת תוך הדגשת פיתוח משאבי הטבע, ביטחון לאומי ותמיכה באוכלוסיית הזקנים והצבא במדינה, והדמוקרטית מרי פלטולה (Mary Peltola) חברת בית הנבחרים לשעבר ממוצא ילידי, שבנתה בעבר קואליציית מצביעים חוצת-מפלגות באלסקה ומתמקדת בנושאי דיג, קהילות כפריות ופרגמטיזם פוליטי.