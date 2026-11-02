המשטרה תפרוס כ-200 מצלמות תנועה חדשות: דוחות יישלחו לבעלי הרכב במסרונים

נציג משטרת התנועה אמר היום (שני) כי בחודש הקרוב ייפרסו כ-200 מצלמות תנועה חדשות ("צהובות"), וכי החל מ-16 בנובמבר יחל פיילוט לשליחת דוחות תנועה במסרונים לבעלי הרכב. הפיילוט יורחב בהדרגה, והדוחות יישלחו בתוך שעה עד 12 שעות מביצוע העבירה, בהתאם לטכנולוגיית המצלמה. את הדברים אמר ניצב שמעון (שימי) מרציאנו, מאגף התנועה של המשטרה, בכנס הבטיחות בדרכים השנתי שקיימה הרלב"ד.

לדברי מרציאנו, התקצוב עבור המצלמות כבר הועבר מהרלב"ד למשטרה, והתוכניות לשליחת הדוחות הדיגיטליים כבר קיימות. "חשוב להבהיר", אמר מרציאנו, "היום אנחנו על למעלה ממיליון דוחות בשנה. היעד שלנו הוא 100 דוחות בשנה. לא יותר דוחות, אלא שאזרחי ישראל ילמדו לנסוע בזהירות".

הכנס התקיים על רקע שלוש שנים של עלייה דרמטית במספר ההרוגים בדרכים, שבמהלכן הופנתה ביקורת רבה מצד גורמי הבטיחות כלפי ההרתעה של המשטרה, ובמהלך השנה הראשונה לתקצובה של התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים, שהעביר משרד התחבורה בסוף 2025.

המצלמות החדשות יעבירו את העבירות ישירות למרכז הפענוח

מרציאנו הסביר כי מטרתה המרכזית של המשטרה היא הגברת ההרתעה ושינוי תרבות הנהיגה, שנפגעה מאוד בשנים האחרונות. "המצלמות החדשות יחליפו את המצלמות הטקטיות, 'הכתומות', שהוכיחו שהן לא יעילות", אמר מרציאנו, והסביר שהמצלמות הטקטיות דורשות הטענה והפעלה צמודה בידי שוטרים.

"המצלמות החדשות ישלחו את העבירות אוטומטית למרכז הפענוח בהר חוצבים, ושם הן ינותחו בידי שוטרים, ויינתן להם דוח בתוך 5 דקות". מרציאנו גם הכריז שהחל מ-16 בנובמבר הדוחות יישלחו אוטומטית במסרונים. זאת, לדבריו, כדי לאפשר לנהגים לגלות תוך כדי הנסיעה על העבירה, ובכך לפתח מודעות לאופן הנהיגה. עם זאת, שליחת הדוחות במסרונים תחל כפיילוט ותתרחב בהדרגה, כך שלא כל בעלי הרכב יקבלו הודעות בשלב הראשון. המסרונים יישלחו לבעלי הרכב, ולא בהכרח לנהגים שביצעו את העבירה.

"אנחנו רוצים שאנשים ידעו שאנחנו לא רוצים לתת דוחות, הכסף לא מגיע למשטרה. לכן אנחנו צובעים מצלמות, מודיעים עליהן, שאנשים יוכלו להימנע".

מרציאנו אף אמר כי במשטרה גילו בשנה האחרונה שבכבישים שבהם הורד סף האכיפה, כלומר הוקטנה החריגה מהמהירות המותרת שבעקבותיה ניתן דוח, נרשמה ירידה של כ-30% במספר הדוחות. "אני תופס את זה כהצלחה. זה אומר לי שהאזרחים הבינו".

המשטרה מתכננת לגייס 150 שוטרים נוספים לפענוח העבירות

מרציאנו הבהיר כי כל דוח כיום מעובד ומאושר בידי שוטר. "היום הכול מגיע ישירות למרכז בהר חוצבים. אנחנו והרלב"ד כבר עובדים על מרכז חדש ומשוכלל יותר, שייקרא המרכז לפענוח ואכיפה, ועל גיוסם של 150 שוטרים נוספים שיעסקו בפענוח. אנחנו גם רוצים להיעזר באנליטיקה, שהתוכנה תזהה חריגות ותקפיץ אותן לשוטר, והוא יבחן אותן, ולא שהוא ישב על מצלמה אחת בלי סוף".

עם זאת, מרציאנו לא התחייב שהמצב יישאר כך. "בעתיד הרחוק היינו רוצים לשקול שבינה מלאכותית גם תהיה זו שתכתוב את הדוח".