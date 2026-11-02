עובד בן 30 נפצע קשה מפגיעה של חפץ כבד באתר בנייה באשקלון

בשעה 12:50 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש, על עובד שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב נחלה באשקלון. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבית חולים ברזילי גבר כבן 30 במצב קשה ולא יציב, עם חבלת ראש.

חובשי רפואת חירום במד"א אנדרי וולקוב ואיציק אלבז, סיפרו: "כשהגענו למקום הובילו אותנו באתר בנייה אל הפועל ששכב כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מחבלה רב מערכתית. סיפרו לנו שהוא נפגע מחפץ כבד שככה"נ נפל ממנוף. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב".