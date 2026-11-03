ראש עיריית קריית שמונה ל'דבר': "תורמים כתבו לי 'אם ככה הצבעתם, שביבי יעזור לכם'"

"קיבלתי הודעות כמו 'הגענו לעזור לכם, אבל אם אתם ככה מצביעים, שביבי יעזור לכם'", אומר ל'דבר' אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, על הודעות שקיבל בימים האחרונים מאזרחים שהתנדבו ותרמו לעיר בשנים האחרונות. "אני רואה שימוש במושגים כמו 'האישה המוכה', כל מיני כינויים, אנשים שכתבו שאסור לעצור בעיר לקנות בקבוק מים. מי נותן לכם להתנשא? לאן הגענו?".

בדומה למערכות הבחירות בעשור האחרון, גם בבחירות לכנסת ה-26 זכתה הליכוד בכמחצית (48.5%) מקולות המצביעים בקריית שמונה, ומפלגות הימין זכו לרוב קולות התושבים. תוצאות הבחירות בקריית שמונה וגם בשדרות – ערים שנפגעו משמעותית ממלחמת חרבות ברזל ותושביהן פונו לזמן ממושך – עוררו ביקורת ברשתות החברתיות ובתקשורת. "ההצבעה בשדרות ובקריית שמונה מוכיחה שוב איך ברית של פופוליזם ונבערות שמצביעה כמו עדר לא משנה מה, דורסת את הציבור שבפועל סוחב אותה על גבו", כתב בסוף השבוע שרון עידן, עיתונאי לשעבר ב'כאן'.

"יישוב הגבולות אינו פרויקט צדקה, אלא משימה ציונית עליונה"

"אין פה הפתעה גדולה, אלו הדפוסים בכל מערכת בחירות בקריית שמונה, הציבור בעיר הוא עקרוני ושורשי", משיב שטרן לביקורת. "יש מי שחושבים 'איך אתם יכולים לתמוך במי שלא עזר לכם?'. אני לא קובע אם זה צודק או לא ואני לא חוסך ביקורת כשצריך, אני גם לא שוכח מי עזר לנו מהחברה האזרחית, אבל מאז התקבלו החלטות ממשלה מאוד משמעותיות".

"לקרוא לערי הגבול 'נחשלות' ולדבר על 'סבסוד' זו יריקה בפרצוף. יישוב הגבולות אינו פרויקט צדקה, אלא משימה ציונית עליונה שגובה מחיר כבד של חיי אדם. ערי הגבול הן השכפ"ץ ששומר על המרכז, ותושביהן נלחמים על הבית מתוך מציאות של פינוי, קטיעת החיים והתחלה מחדש, מבלי ליפול מאיש במילימטר. הנבערות האמיתית אינה של הציונים הגיבורים מהפריפריה, אלא של אליטיסטים מטעם עצמם שהתרגלו לחשוב שהשמש זורחת להם מהכיס. אנחנו בקריית שמונה נמשיך להוביל, להגן ולשרת את המדינה בראש מורם. ויש מי שימשיך לכתוב ציוצים מביכים".

שטרן, שביקר בחריפות את הממשלה ואת העומד בראשה על היעדר היחס והתקציבים שהעיר קיבלה במהלך המלחמה, ולפני הבחירות הצהיר על תמיכה בליכוד, לא לבד. גם ראש העיר שדרות, אלון דוידי, שהביקורת הופנתה גם כלפי תושבי עירו, זועם. "תושבי שדרות וקריית שמונה יכולים ללמד אותך ושכמותך שיעור בציונות, ערכים, גבורה ואהבת הארץ", כתב ברשתות החברתיות בתגובה לעידן, "הם בטח לא צריכים את האישור שלך לבחירה שלהם. חלאס עם הגזענות, ההתנשאות והיהירות". לעומת קריית שמונה, בשדרות לא מכירים תורמים שהודיעו על הפסקת תרומתם לעיר.

"אנחנו חיים בדמוקרטיה, והדבר הכי חשוב זה לזכור שאנחנו עם אחד"

שתי ערי הגבול, שספגו מהלומות ופינוי במלחמה האחרונה, מתאוששות בתקופה האחרונה. שטרן מדגיש את החלטות הממשלה שהעניקו לעיר תמיכה קריטית – הקמת אוניברסיטת תל-חי, התוכניות לבניית שכונות חדשות וקו רכבת לכרמיאל, ואת ההתחדשות העירונית המתחוללת בקריית שמונה.

"בקריית שמונה הצביעו לכל הקשת, יש מי שהצביע כאן לרע"ם, והמפלגה השנייה בגודלה היא ישר של איזנקוט (המפלגה זכתה ל-10.6% מהקולות – י"פ). אני לא מוכן להכללות האלו. היינו תמיד השכפ"ץ של המדינה, מי שבגבולות שומר על מי שבמרכז כדי שיוכל להתנהל כרגיל. אנחנו חיים בדמוקרטיה, והדבר הכי חשוב זה לזכור שאנחנו עם אחד".