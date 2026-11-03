החל מאמצע נובמבר: יותר רכבות בין חדרה ונתניה למרכז, בלי רכבת ישירה מחדרה לחיפה

רכבת ישראל הודיעה היום (שני) על לוח זמנים חדש בתחנות חדרה-מערב, נתניה ובית יהושע, במסגרתו תתוגבר תדירות הקווים, ויוכנסו רכבות ישירות לנתב"ג, שלא ידרשו החלפות. זאת, בצד שינויים שלא יאפשרו יותר נסיעה ישירה בקו חדרה-חיפה. השינוי יתאפשר בעקבות הפתיחה של המסילה המזרחית, הכנסה של רכבות חשמליות וביטול רכבות מחדרה לחיפה.

על פי הודעת הרכבת, לוח הזמנים החדש יכנס לתוקף החל ממוצאי השבת ב-14.11 ויכלול הוספה של כ-140 אלף מקומות ישיבה מידי יום. עם זאת, חלק ממקומות ישיבה אלו יתווספו בעיקר בשעות השפל, בהן תוגבר תדירות הרכבות.

בנוסף לכך, יוכנסו רכבות חדישות וגדולות יותר לשימוש, שמתבססות על אנרגיה חשמלית ולא על דיזל. בכך, מקווים ברכבת, יוגברו האמינות והדיוק, ויפחת זיהום האוויר משמעותית. בנוסף, הקווים החדשים שיעברו בנתב"ג יפעלו בכל שעות היממה, ובכך יאפשרו לגרים בישובים אלו לחזור הביתה מתל אביב או נתב"ג גם בשעות לילה בניגוד למצב הנוכחי.

עם זאת, כדי לאפשר את השינויים המדוברים, ישתנו גם חלק מהקווים שעוברים באזור, בעיקר בתחנת חדרה מערב. על פי ההודעה, הרכבות בקו כרמיאל-באר שבע יפסיקו לעצור בתחנה. עקב כך, בנסיעה מחיפה לחדרה תידרש החלפת רכבת בתחנת בנימינה, שמשך הנסיעה יתארך, להערכת רכבת ישראל, בכ-16 דקות.

בכך יהפוך מצבה של חדרה לדומה לנתניה – ערים שניתן להגיע מהן ברכבת בקלות לתל אביב ומתל אביב אליהן, אך לא לחיפה, בשל 'דילוג' של הקווים המהירים יותר.

שינויים נוספים

כמו כן, יתווספו מספר שינויים מינוריים יותר:

* הרכבות בקווים בית שמש-נתניה ורחובות-נתניה, שפועלות בשעות השיא, יסיימו את נסיעתן בהרצליה במקום בנתניה, בכדי לאפשר את פעילות הרכבות החדשות לנתניה.

* רכבות הבוקר מבית שאן יחלו לעצור גם בתחנות חיפה בת-גלים, חיפה חוף הכרמל ועתלית.

* הרכבות בקו בנימינה-אשקלון יעצרו גם בתחנת לוד גני אביב.

מה אפשר את השינוי ומתי יתאפשרו שיפורים משמעותיים יותר?

ככלל, היקף נסיעות הרכבת בישראל אינו תלוי בכמות הרכבות, מהן יש לרוב די והותר, אלא מוגבל על ידי הקיבולת שהמסילות יכולות להכיל. כלומר, בכל רגע נתון מרבית המסילות מפעילות את מקסימום הרכבות שהן יכולות בשעות השיא באופן בטיחותי, ואת המקסימום שנתפס כנדרש בשאר הזמן. זו גם הסיבה שפעמים רבות הסיבה לעיכוב של רכבות אינו תקלה, אלא עיכוב שנגרם בשל רכבת אחרת שתופסת את הרציף.

זה אומר שהוספתם של קווים נוספים אפשרית בעיקר באחת משתי דרכים: או על ידי הוספתן של מסילות חדשות, שיאפשרו עוד מרחבים "לשחק" עם הרכבות, או על ידי ייעולן של הרכבות, כך שזמני החפיפה ומרחקי הבטיחות שלהן יצומצמו.

היות שבישראל המאסה המרכזית של נוסעי ותחנות הרכבת עובר בעורק ראשי אחד בקו החוף, ישנו צוואר בקבוק מרכזי ועמוס מאוד. הפתרון האידיאלי הוא הכפלת מסילת החוף והוספת מסילות שלישית ורביעית, שיאפשרו משחק רב בהרבה. אלא שמדובר בפרויקט תשתיתי ארוך ומורכב. על פי אתר התשתיות הלאומי, הפרויקט אמור להסתיים ב-2032, אולם מומחים רבים צופים שיתארך אפילו יותר.

עד שזה יקרה, ברכבת ישראל נאלצים להסתפק בפתרונות אחרים. פתרונות אלה הם שאפשרו את ההוספה של קווים חדשים. המסילה המזרחית, שנפתחה השנה בחלקה, מאפשרת הסטת רכבות רבות, בעיקר רכבות משא, לקו המזרחי העמוס פחות. לכשתוארך הרכבת ותגיע עד מסילת העמק בצפון, היא תוכל לאפשר הסטת רכבות נוספות. בנוסף, פרויקט חשמול הרכבות, שאפשר להכניס רכבות חשמליות מדויקות יותר, וכן טכנולוגיות בטיחות חדשות יותר, מאפשרים לצמצם את הפערים בין רכבות שונות, ובכך לאפשר קווים נוספים.

ברכבת מקווים גם שהטמעתה של מערכת האיתות החדשה Etcs level2, שקרובה להשלמתה, תאפשר שיפור נוסף בתחום זה בעתיד הקרוב, ושיפור נוסף של קווי הרכבת.

ברכבת ישראל מסרו כי השדרוגים מגיעים על רקע היקף שיא של נסיעות בשנה החולפת, וממליצים לנוסעים בכל קווי הנסיעה ברחבי הארץ, להקדים ולהתעדכן בפרטים המלאים באמצעות אתר האינטרנט, היישומון, מוקד השירות הטלפוני במספר *5770 או ערוצי השירות הדיגיטליים.