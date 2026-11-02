הסופר החברתי במבצעי נובמבר סייל: "מאבק ביוקר המחייה"

הסופר החברתי מציע מבצעים והנחות על עשרות מוצרים לכבוד 'נובמבר סייל'. אלו מאפשרים לחברי וחברות ההסתדרות לרכוש מגוון מוצרים לבית ולמשפחה במחירים מוזלים.

במסגרת המבצע יוצעו הנחות על מוצרים בקטגוריות המזון והמזווה, הניקיון, ההיגיינה והטיפוח, במטרה לסייע בצמצום הוצאות משק הבית ובהתמודדות עם יוקר המחיה. את מבצעי נובמבר סייל ניתן לממש באתר הסופר המקוון או באמצעות אפליקציית הסופר החברתי, בין 2 נובמבר ל-21 בנובמבר.

כמו כן, באתר הסופר החברתי הושקה קטגוריה ייעודית למאבק ביוקר המחייה, הכוללת מוצרי בסיסים במחירים זולים ומסובסדים. בין היתר ניתן למצוא בקטגוריה ניתן למצוא ליטר שמן קנולה ב-2.5 שקלים, לעומת 9.9 שקלים מחיר ממוצע בשוק; מארז רביעיית טונה ב- 7.9 שקלים, לעומת 19.9 שקלים מחיר ממוצע בשוק; מארז שלישיית מגבונים עבים במיוחד בניחוח רענן הסופר החברתי ב-8.9 שקלים, לעומת 12.9 שקלים מחיר ממוצע בשוק; שלישיית משחת שיניים קולגייט Maximum Cavity Protection ב- 9.9 שקלים, לעומת 23.7 שקלים מחיר ממוצע בשוק; מארז 5 יחידות פסטה ספגטי רייזי ב- 10 שקלים, לעומת 24.5 שקלים מחיר ממוצע בשוק; וממרח השחר העולה 500 גרם ב-9.9 שקלים, לעומת 15.9 שקלים מחיר ממוצע בשוק.

עידן נסימי, מנכ"ל הסופר החברתי מבית ההסתדרות: "אנחנו פועלים באופן שוטף למאבק ביוקר המחיה, במטרה להקל על ההוצאה המשפחתית ולאפשר לציבור לרכוש את המוצרים הנחוצים לו במחירים נגישים והוגנים. לצד זאת, נובמבר סייל הוא הזדמנות להנגיש לחברי ולחברות ההסתדרות מגוון רחב של מוצרים חיוניים נוספים במחירים מוזלים, ולסייע להם לנהל את הוצאות משק הבית בתקופה שבה יוקר המחיה מורגש בכל קנייה. אנחנו פועלים כדי להציע סל מוצרים איכותי ומשתלם, עם דגש על מחירים הוגנים והטבות בעלות ערך אמיתי לציבור החברים".