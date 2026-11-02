בן גביר דורש מבג"ץ לאפשר לו להתערב בהפגנות, וטוען: המפכ"ל הורה להפעיל אלימות נגד חרדים

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיש היום (שני) באמצעות עורך דינו זאב וולף בקשה דחופה לבג"ץ לביטול צו הביניים האוסר עליו להתערב בהפגנות. בבקשה העלה בן גביר טענות נגד מפכ"ל המשטרה, דני לוי, שלפיהן הורה להפעיל אלימות נגד מפגינים חרדים, התערב בהחלטות קצינים בשטח והעביר מפקדי מרחבים מתפקידם בניגוד לחוק.

לטענת בן גביר, נודע לו כי המפכ"ל הנחה את כוחות המשטרה להפעיל כוח מוגבר נגד מפגינים חרדים, ואף אמר כי הוא "רוצה לראות דם". עוד טען כי לוי פנה ישירות לקצינים בשטח ולמפקדי מרחבים ומחוזות, והורה להם להשתמש באלות וברימוני הלם עוד לפני תחילת ההפגנות, בניגוד לנהלים ולשרשרת הפיקוד.

בן גביר טען עוד כי המפכ"ל העביר מפקדי מרחבים מתפקידם ללא אישורו ובניגוד לחוק, נעדר מהערכות מצב ומישיבות שוטפות ואף יצא לחו"ל מבלי לעדכן אותו או לקבל את אישורו.

בבקשה נטען גם לאכיפה בררנית מצד המשטרה כלפי מפגינים חרדים בהשוואה למפגיני שמאל. לטענת השר, התנהלות המפכ"ל מסכנת חיי אדם ועלולה להוביל לשפיכות דמים.

בן גביר ביקש מבג"ץ לבטל בדחיפות את צו הביניים, בטענה כי הדבר יאפשר לו להתערב בהתנהלות המשטרה בהפגנות, לרסן את האלימות המשטרתית ולמנוע פגיעה בחיי אדם.

בהתייחסו למפכ"ל אמר בן גביר: "דני לוי היה מפכ"ל שביצע את המדיניות עד לתוצאות הבחירות וכרגע הוא מכין עצמו לסגלוביץ מרע"מ".