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בעולם

מתקפת סייבר באירופה: האקרים העלו את הטמפרטורה במקררי סופרמרקטים ל-50 מעלות

עשרות סניפים של רשתות מזון נפגעו, בהם כ-40 סניפים של רשת "דלהייז" בבלגיה ובלוקסמבורג | המתקפה גרמה להשמדת סחורה ולהפסדים כבדים | לפני שלושה שבועות נפגעו מאות מרכולים בצרפת במתקפה דומה

מקפיאים מושבתים בעקבות מתקפת סייבר בסניף רשת הסופרמרקטים ICA בשטוקהולם, שוודיה, 2 בנובמבר 2026 (צילום: Marie Mannes/REUTERS)
מקפיאים מושבתים בעקבות מתקפת סייבר בסניף רשת הסופרמרקטים ICA בשטוקהולם, שוודיה, 2 בנובמבר 2026 (צילום: Marie Mannes/REUTERS)
אוריאל לוי
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
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עדכון אחרון: 02.11.2026 | 17:27
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עשרות סופרמרקטים במדינות אירופה נפגעו הלילה (בין ראשון לשני) ממתקפת סייבר שגרמה לעלייה חדה בטמפרטורות במקררים ובמקפיאים, בחלק מהמקרים עד 50 מעלות צלזיוס. כ-40 סניפים של רשת "דלהייז" (Delhaize) בבלגיה ובלוקסמבורג נפגעו, לצד מספר קטן יותר של חנויות בשוודיה, אירלנד, הולנד, אסטוניה ופינלנד.

זאת, שלושה שבועות לאחר מתקפת הסייבר בצרפת, שבמסגרתה פרצו האקרים ליחידות קירור במאות מרכולים, בהם סניפים של רשת קרפור, העבירו אותן למצב חימום וגרמו להרס טונות של מזון ולהפסדים של עשרות מיליוני אירו.

מקרר ריק בסופרמרקט בפריז בעקבות מתקפת סייבר על מערכות הקירור, 13 באוקטובר 2026 (צילום: Lucien Libert/Reuters)
מקרר ריק בסופרמרקט בפריז בעקבות מתקפת סייבר על מערכות הקירור, 13 באוקטובר 2026 (צילום: Lucien Libert/Reuters)

חברת "סבקובל" (Sabcobel) הבלגית, המפעילה מערכות קירור בחנויות שנפגעו, מסרה כי רכיבי האידוי (מאיידים) ביחידות הועברו למצב "הפשרה", דבר שגרם לעליית הטמפרטורות במקררים ובמקפיאים. על פי ההערכות שפורסמו באירופה, מדובר באותה שיטה ששימשה במתקפה בצרפת בחודש שעבר.

סטפן מולאנס, מנכ"ל חברת "סבקובל", המפעילה את מערכות הקירור של רשת "דלהייז", אמר לסוכנות הידיעות "בלגה" כי מדובר במתקפת סייבר, וכי החברה עמלה "במשך כל הלילה והבוקר כדי לנתק את היחידות שנפגעו מהרשת".

מולאנס ציין כי מאז המתקפה בצרפת בתחילת אוקטובר, פעלה החברה כדי "להגן על המקררים של לקוחותינו מפני פגיעות דומות", אך הבהיר כי היחידות דרשו התאמות פיזיות ולא רק עדכוני תוכנה, ולכן לא הספיקו להגן על כל המקררים והמקפיאים. "הפתרון הפשוט ביותר הוא ניהול המקררים באמצעות חיבור אינטרנט מאובטח. רוב הלקוחות שלנו עברו לשיטה זו לאחר המתקפה בצרפת", הוסיף.

ברשת BBC דווח כי מערכות הבקרה של המקררים והמקפיאים ברוב הסופרמרקטים באירופה מחוברות לאינטרנט. החיבור מאפשר ביצוע פעולות תחזוקה ואיתור תקלות מרחוק, אך מנגד גם מאפשר להאקרים להשתלט על המערכות. בשלב זה לא ברור מי עומד מאחורי המתקפה. גם בצרפת טרם פורסם מידע על חשודים במתקפה נגד רשתות הקמעונאות לפני שלושה שבועות.

מקררים ריקים במחלקת המזון הקפוא בסופרמרקט של רשת אינטרמרשה בפריז, למחרת מתקפת סייבר שפגעה במערכות הקירור ברשתות המזון בצרפת (צילום ארכיון: Lucien Libert/Reuters)
מקררים ריקים במחלקת המזון הקפוא בסופרמרקט של רשת אינטרמרשה בפריז, למחרת מתקפת סייבר שפגעה במערכות הקירור ברשתות המזון בצרפת (צילום ארכיון: Lucien Libert/Reuters)
עובד מנקה מקרר ריק בסופרמרקט של רשת סופרוואליו בדבלין, לאחר שמתקפת סייבר פגעה במערכות הקירור ב-13 מסניפי הרשת (צילום: Stringer/Reuters)
עובד מנקה מקרר ריק בסופרמרקט של רשת סופרוואליו בדבלין, לאחר שמתקפת סייבר פגעה במערכות הקירור ב-13 מסניפי הרשת (צילום: Stringer/Reuters)

הסוכנויות הלאומיות לאבטחת סייבר בבלגיה ובשוודיה מסרו כי הן עוקבות אחר האירוע. בפלנדריה שבצפון בלגיה, סניף של "דלהייז" בעיירה הוילארט (Hoeilaart) דיווח לאתר החדשות "Het Laatste Nieuws" על נזק של 100 אלף אירו כתוצאה מאובדן סחורה. מנהל הסניף ציין כי האומדן אינו כולל הפסדים נוספים שייגרמו כתוצאה מסגירת החנות.

רשת הסופרמרקטים הצרפתית "קרפור", שסניפים שלה נפגעו במתקפה דומה לפני שלושה שבועות, מסרה כי האירוע הלילה השפיע על 15 מסניפיה בבלגיה. הרשת הוסיפה כי ננקטו צעדים מיידיים כדי להבטיח שכל החנויות יישארו פתוחות. דובר מטעם קבוצת "קולרויט", המפעילה את רשת "ספאר" (Spar) בבלגיה במסגרת הסכם זכיינות, מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי מערכות הקירור בחמש מחנויות הרשת הותקפו.

 

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